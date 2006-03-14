ايجاد تعهد هزينه براي شروع پروژه هاي جديد ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر" ، پس از بررسي 20 تبصره لايحه بودجه سال 85 كل كشور در بخش هاي در آمدي و هزينه اي نمايندگان، بنابر پيشنهاد كميسيون عمران در الحاق تبصره اي به لايحه بودجه 85 مقرر گرديد تا ايجاد هر گونه تعهد و هزينه براي شروع پروژه هاي جديد ( با استثناد پروژه هايي كه مصوبات موضوع ماده 32 برنامه چهارم را اخذ نموده اند و طرحهاي مصوب در جداول پيوست و مناطق زلزله زده عمراني ، استاني ) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در لايحه بودجه 1385 عينا به سرجمع اعتبارات عمراني فصول مختلف اضافه شود.