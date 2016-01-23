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۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۱

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:

دستگیری ۸ قاچاقچی وکشف بیش از ۱۰۰ کیلو موادمخدر در آذربایجان شرقی

دستگیری ۸ قاچاقچی وکشف بیش از ۱۰۰ کیلو موادمخدر در آذربایجان شرقی

تبریز - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف بیش از ۱۰۰ کیلو مواد مخدر و دستگیری هشت قاچاقچی مواد افیونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی، سرهنگ قاسم دهقانی پیش از ظهر شنبه گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر این استان در دو عملیات منسجم موفق شدند دو باند فعال در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: این دو باند مواد مخدر را از استان های مرکزی کشور تهیه کرده و قصد داشتند آنها را در تبریز توزیع کنند که با انجام عملیات پلیسی، هشت متهم در این رابطه دستگیر شدند و از این متهمان ۸۱ کیلوگرم تریاک و ۲۴ کیلوگرم حشیش کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه توزیع مواد مخدر را با شماره تلفن های ۱۱۰ و ۲۱۸۴۲۱۴ به این پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 3031223

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