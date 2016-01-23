دستگیری ۸ قاچاقچی وکشف بیش از ۱۰۰ کیلو موادمخدر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی، سرهنگ قاسم دهقانی پیش از ظهر شنبه گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر این استان در دو عملیات منسجم موفق شدند دو باند فعال در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: این دو باند مواد مخدر را از استان های مرکزی کشور تهیه کرده و قصد داشتند آنها را در تبریز توزیع کنند که با انجام عملیات پلیسی، هشت متهم در این رابطه دستگیر شدند و از این متهمان ۸۱ کیلوگرم تریاک و ۲۴ کیلوگرم حشیش کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه توزیع مواد مخدر را با شماره تلفن های ۱۱۰ و ۲۱۸۴۲۱۴ به این پلیس گزارش دهند.