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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۴۲

طبق اطلاعات يك سازمان مستقل مشخص شد:

"سيا" بدترين سازمان در اجراي قانون آزادي اطلاعات

"سيا" بدترين سازمان در اجراي قانون آزادي اطلاعات

يك آرشيو مستقل كه اسناد محرمانه دولتي آمريكا را منتشر مي كند، اعلام كرد: سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) بدترين سابقه را در ميان آژانس هاي دولتي اين كشور در مورد اطاعت از قانون آزادي اطلاعات دارد و اين در حالي است كه دولت بوش كشورهاي ديگر را به احترام به آزادي نصيحت مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آرشيو امنيت ملي در دانشگاه جرج واشنگتن اعلام كرد: سازمان اطلاعات مركزي آمريكا موسوم به سيا تاكنون كمتر از ديگر آژانس هاي دولتي آمريكا از قوانين مربوط به آزادي اطلاعات پيروي كرده است و اين در حالي است كه سيا جوايز متعددي را تاكنون براي عملكرد خود دريافت كرده است.

سيا تاكنون درباره انتشار اين خبر اظهارنظر نكرده است.

قانون آزادي اطلاعات در سال 1966 در آمريكا و به تصويب رسيد و اين قانون تلاش مي كند افكار عمومي تا حد بيشتري به اطلاعات محرمانه دسترسي داشته باشند.

آرشيو امنيت ملي اعلام كرد : سيا تاكنون دعاوي و دادرسي هاي متعددي داشته است، زيرا همواره تلاش مي كند از قوانين مربوط به آزادي اطلاعات سر باز زند. 

کد مطلب 303123

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