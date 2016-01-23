بايد طوری زندگی کنيم که دين در جامعه تنها نماند

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله جوادی آملی در درس اخلاق هفتگی خود كه با حضور اقشار مختلف مردم در بنياد بين المللی علوم وحيانی اسراء برگزار شد، با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه(س) در وصف مقام و جايگاه کريمه اهل بيت بيان داشت: مقامی که برای حضرت معصومه(س) ذکر شده مقام عادی نيست، خدای متعال دو اذن به آن بانو داده است؛ يکی اذن شفيعه بودن و ديگری سخن گفتن در روز قيامت؛ اذن به شفاعت و سخن گفتن در روزی که کسی اجازه سخن گفتن ندارد، بيانگر جايگاه حضرت فاطمه معصومه(س) است.

وی به اشاره به برکات بسيار وجود مقدس حضرت معصومه(س) درحوزه و جامعه، ادامه دادند: بايد از اين فرصتی که خداوند متعال دراختيار حوزويان گذاشته است نهايت استفاده را برای بالندگی حوزه ها ببريم.

آيت الله جوادی آملی در فراز ديگری از سخنان خود به حادثه ششم بهمن آمل اشاره کرد و اظهار داشت: در آن روزگار شوروی عليه ايران اسلامی و برای فتح دروازه شمال وارد عمل شد ولی به همت جوانان اين مرز و بوم اين حمله آنها به حول قوه الهی درهم شکسته شد.

آيت الله جوادی آملی تاکيد داشت: اگر مردم دين خود را حفظ کنند هيچ عاملی توان مقابله با آنها را نخواهد داشت زيرا اين وعده الهی است که هر کسی دين خدا را ياری کند خدا هم آنها را حمايت و ياری خواهد کرد.

وی با بيان اهميت توجه به مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمنان ابراز داشت: سه قسم جهاد مصطلح داريم، جهاد اصغر، جهاد اوسط و جهاد اکبر؛ جهاد اکبر همان جهاد بين عقل و قلب و حکمت و عرفان و علم حصولی و حضوری است که از دسترس خيلی ها خارج است و در جهاد اصغر براينکه آدم اهل بهشت و تقوا بشود بايد تلاش کند. اما نوعی از جهاد فرهنگی وجود دارد که بين قطب دينی و کفر است که حضرت علي(ع) در اين خصوص فرموده «ای مالک بدان که قطب فرهنگی را به اسارت گرفتند و اين جنگ با ناکثين و مارقين نيست که بشود با شمشير مشکل را برطرف کرد.

اين مفسر قرآن کريم افزود: در جهاد فرهنگی دشمن و اهريمنان غدير و دين را به اسارت گرفته و دين در دست آنها گرفتار شده و اين تنها از از عهده من علي(ع) ساخته است.

آيت الله جوادی آملی اظهار داشت: اگر فرهنگ يک جامعه به اسارت برود، کار فرهنگیانی مانند حوزويان وفرهيختگان برای آزادی آن بسيار دشوار می شود و از طول تاريخ تا کنون اين خطر وجود داشته و خواهد داشت.

وی ادامه داد: دشمنان می خواهند غدير و فرهنگ آن را به اسارت بگيرند تا مردم از نور و حقيقت بهره ای نبرند؛ اگر دين اسير دست گروه باطل شد، هر چه بخواهند انجام خواهند داد و جامعه را به تباهی و گمراهی می کشانند.

آيت الله جوادی آملی با بيان اين نکته که «بايد طوری زندگی کنيم که دين در جامعه تنها نماند» اظهار داشت: حضرت علی (ع) فرموده «ستون دين مردم اند» اگر مردم حفاظ دين باشند و با تمام وجود دين را بپذيرند و با دين بازی نکنند و آنچه می گويند خود عمل کنند، همه پذيرای دين خواهند شد و در اين صورت دين هم حفظ می شود.

وی عنوان کرد: خدا همه را با فطرت پاک خلق کرده و به آنها تعليم و تعلم داده است و به سمت خير و حسن هدايت کرده و مردم در مکتب خانه الهی عالمانه به دنيا آمده اند؛ اين بدان معنا است که نبايد در اين عرصه غارت گری صورت بگيرد و مردم را که با اين فطرت پاک خلق شده اند به بيراهه برده شوند.

اين مرجع تقليد خاطرنشان کرد: خدا بشر را با سرمايه خلق کرده و مردم ستون دين اند و کار هنرمندانه ای به بشر واگذار کرد و آن اينکه مظهر خالقيت خدا باشيد و اخلاق حسنه را طوری در خود تجلی دهيد که مانند يوسف دارای جمال نورانی شويد.

اين مفسر قرآن با تاکيد بر اينکه بشر بايد متخلق به اخلاق الهی شود، عنوان کرد: متخلق شدن بدين معنا است، که آدم خوبی باشد؛ اخلاق علم و فن و غير از موعظه و پند است و زمانی که علم و فن شد، نيازمند به بررسی و دليل و برهان و درمان و انگيزه جمال و رابطه انديشه دارد. زمانیکه انسان عالم شد عمل نيز می کند.