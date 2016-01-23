باغداران در برخی روستاها برای آبیاری از آب شرب استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فیض‌الله پاسره صبح شبه در حاشیه در بازدید از شبکه آب برخی روستاهای اقماری یاسوج با اشاره به اهمیت تامین آب شرب سالم اظهار داشت: دلیل مشکلات برخی روستاها از جمله روستاهای بزرگ اطراف شهرها مصرف نادرست آب و هدرروی آب در این روستاها است.

وی تاکید کرد: روستاییان باید قدر این نعمت خدادادی را دانسته و در استفاده بهینه از آن کوتاهی نکنند.

پاسره وجود آب سالم و بهداشتی در روستاها را عاملی برای حفظ سلامت مردم دانست و اظهار داشت: سلامت آب آشامیدنی مقوله ای است که اگر به آن بی توجه باشیم، بسیاری از امراض و بیماری‌ها را برای کودکان و دیگر افراد جامعه در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برای تهیه آب سالم برای روستاها تلاشهای بسیاری انجام می شود، افزود: یکی از نیازهای مهم بشری داشتن آب سالم و بهداشتی است که امروزه بسیاری از مردم جهان از داشتن آن محرومند و ما با داشتن سفره های آب زیزمینی از این نعمت بهره مندیم و باید در نگهداری آن دقت کرده و در مصرف آن صرفه جویی کنیم.

پاسره تصریح کرد: در سالهای اخیر به علت کاهش بارشها، سفره آبهای زیرزمینی در حال کم شدن هستند و همه باید در مصرف بهینه این نعمت که مایه حیات انسانهاست، کوتاهی نکرده و آن را هدر ندهیم.

وی تامین آب سالم و بهداشتی و همچنین گندزدایی مستمر آب شرب روستاها را اولویت اول شرکت آبفار استان عنوان کرد.