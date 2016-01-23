حضور ایرباس در اجلاس هوانوردی ایران/ مشکل ویزا برای حضور بوئینگ

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا بیاتی امروز در نشستی خبری با اشاره به برگزاری اجلاس هوانوردی ۲۰۱۶ اظهارداشت: در این اجلاس شرکت‌های بزرگ هوانوردی جهان و تمامی ایرلانها و شرکتهای داخلی حضور دارند که از مهمترین آنها شرکتهای ایرباس، بمباردیر از کانادا و امبرائر از برزیل است.

معاون دفتر برنامه ریزی راهبردی و همکاری های بین المللی شرکت فرودگاه های کشور با اشاره به اینکه پنل های تخصصی در این اجلاس طراحی شده است، افزود: در زمان تحریم، تکیه ما بر دانش مهندسان داخلی بود اما الان تصمیم داریم تا با کمپانی بزرگی مانند لوفتانزاتکنیک جلساتی را برای حوزه مهندسی و تعمیر و نگهداری هواپیما داشته باشیم.

بیاتی با اشاره به نیاز کشور به هواپیماهای کوتاه برد و میان برد گفت: شرکت هواپیمائی بوئینگ به دلیل مشکلات ویزا در این اجلاس حضور ندارد اما شرکتهای بزرگ اجاره دهنده هواپیما از کشور آمریکا در این اجلاس حضور دارند. ضمن آنکه مرکز لیزینگ هواپیما بیشتر در اروپا است و از قبل اقدامات صدور ویزا برای این شرکتها انجام شده بود.

وی با اشاره به اینکه شرکتهای لیزینگ دعوت شده ۷۰ درصد از کل هواپیماهایی که در کل دنیا اجاره می روند متعلق به آنها است، گفت: یک شرکت هم از کشور امارات در این اجلاس حاضر می شود. همچنین در حوزه هندلینگ و خدمات فرودگاه هم ۵ شرکت بزرگ دنیا حضور دارند.

معاون دفتر برنامه ریزی راهبردی و همکاری های بین المللی شرکت فرودگاه های کشور با اشاره به شرایط استراتژیک ایران برای پروازهای عبوری اظهارداشت: پنلی در این خصوص طراحی شده که مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی ترکیش، لهستان و عمان در این پنل حاضر می شوند تا مزایای رقابتی ایران در این حوزه بررسی شود.

بیاتی با اشاره به اینکه علی رغم مشکلات ویزایی که کشور آمریکا به وجود آورده اما تعداد زیادی از شرکت کنندگان از کمپانی های بزرگ در این اجلاس حاضر می شوند، افزود: ایران بازار بکری با ۸۰ میلیون ظرفیت است که شرکتهای بزرگ علاقه مند به ورود آن هستند. بنابراین توجهی به محدود سفر به آمریکا نشان ندادند.

اجلاس هوانوردی ۲۰۱۶، چهارم و پنجم بهمن ماه در تهران برگزار می شود.