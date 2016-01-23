به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به بمباران نقاط مختلف یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این حملات چندین مرکز دولتی واقع در استان «البیضاء» هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار گرفتند.

از سوی دیگر، جنگنده های سعودی یک مرکز امنیتی واقع در «البیضاء» را هدف حملات هوایی قرار دادند.

در همین حال، مناطق مختلف استان های «صعده» و «صنعاء» توسط جنگنده های رژیم سعودی طی چند نوبت بمباران شدند.

این تحولات در حالی است که ارتش و نیروهای مردمی یمن همچنان به حملات تلافی جویانه خود به مواضع سعودی ها در شهرهای مرزی «جیزان» و «نجران» ادامه می دهند.