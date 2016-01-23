آذربایجان غربی در رتبه اول مرگ ومیر نوزادان کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پروین محمدپوری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۵۰ درصد این مرگ و میر ها ناشی از اختلالات مادر زادی و ژنتیکی است اظهارداشت: در این راستا کمپین آگاه سازی مشاوره و آزمایشات ژنتیکی ایجاده شده است.
وی با بیان اینکه در کمپین آگاه سازی مشاوره و آزمایشات ژنتیکی برای جامعه هدف به صورت رایگان انجام می شود افزود: مرحله اول این طرح برای زوجینی که قصد ازدواج دارند و دختران دبیرستانی در ارومیه انجام می شود.
معاون امور پیشگیری بهزیستی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه کمپین آگاهسازی طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج و غربالگری افراد ۱۵-۲۵ ساله در استان آذربایجان غربی برگزار میشود ادامه داد: این طرح برای پیشگیری از معلولیتهای ناشی از اختلالات ژنتیک اجرایی میشود و کشف به موقع ازدواجهای پرخطر و ارائه راهکارهای مناسب و کاهش شیوع و بروز معلولیتهای ناشی از ازدواجهای فامیلی از دیگر اهداف آن است.
محمد پوری افزود: افزایش دسترسی مناسب به مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج به همراه ترغیب افراد در معرض خطر به مراجعه جهت انجام مشاوره ژنتیک از دیگر اهداف کاربردی این طرح است.
معاون امور پیشگیری بهزیستی استان آذربایجان غربی عنوان کرد: در این طرح مراحلی شامل تعیین محل انجام مصاحبه اولیه که میتواند مجتمع خدمات بهزیستی، مرکز بهداشت و دیگر جاها باشد در کنار تعیین مراکز مشاوره ژنتیک همکار در سطح استان و تعیین آزمایشگاه و مراکز پاراکلینیک همکار انجام میشود.
وی گفت: تکمیل پرسشنامه طرح، شناسایی زوجین پرخطر براساس پرسشنامه و ارجاع آنها به مراکز مشاوره ژنتیک به انضمام آموزش وآگاهسازی در خصوص اهمیت مشاوره ژنتیک قبل ازبارداری در گروه کم خطر از جمله اهداف این طرح در آذربایجان غربی است.
به گفته محمدپوری آگاه سازی و حساس سازی درخصوص اهمیت مشاوره ژنتیک قبل ازبارداری در تمامی گروهها و هماهنگی با مراکز مشاوره ژنتیک تایید شده و کسب اطلاع از اسامی افراد ارجاعی و پیگیری افراد مراجعه نکرده به مراکز تا یک ماه پس از صدور تاریخ فرم ارجاع در کنار توزیع بروشورهای دریافتی از بهزیستی استان به مراجعین در قالب این طرح اجرا میشود.
وی اظهار داشت: توجه جدی به محرمانه بودن اطلاعات مراجعین در کنار آگاهسازی و حساسسازی جوانان قبل از ازدواج و پیشگیری از ازدواجهای پرخطر از نظر بیماریهای ژنتیکی به انضمام فرهنگسازی برای کاهش ازدواجهای فامیلی پر خطر به همراه شناسایی افراد در معرض خطر و ترغیب آنها جهت مراجعه برای انجام مشاوره ژنتیک برای کاهش بروز بیماریهای ناشی از اختلالات ژنتیک در این طرح مد نظر است.
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