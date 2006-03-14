كاهش دوباره محبوبيت رئيس جمهوري آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه يو اس اي تودي، در اين نظرسنجي 60 در صد از مردم آمريكا گفتند كه از عملكرد بوش رضايت ندارند .

محبوبيت بوش در مه گذشته، 50 درصد و در اكتبر پايين تر از 40 درصد بود . اين در حالي است كه دو هفته گذشته محبوبيت وي به 38 درصد رسيد.

به نظر مي رسد كه جنگ عراق بزرگترين عامل در كاهش ميزان محبوبيت بوش باشد.

دو سال پيش در نظرسنجي كه از مردم آمريكا درباره اينكه " آيا آنها مطمئن هستند كه آمريكا در جنگ عراق پيروز شود" 79 درصد پاسخ مثبت دادند ، اما اين رقم هفته گذشته به 22 درصد رسيد.

در نظرسنجي اخير، 57 درصد گفتند كه اعزام نظاميان آمريكايي به عراق اشتباه بوده و 67 درصد نيز گفتند كه رئيس جمهوري آمريكا هيچ طرح روشني براي بررسي مسئله عراق ندارد.

از سوي ديگر، نظرسنجي كه اخيرا توسط پايگاه اينترنتي آسوشيتدپرس صورت گرفت ، نشان داد كه بيشتر مردم آمريكا و بيشتر آمريكايي ها نسبت به شخصيت بوش ترديد دارند و وي را به عنوان يك رهبر قدرتمند در مبارزه با تروريسم تلقي نمي كنند.

اين نظرسنجي نشان داد كه در حدود 70 درصد از مردم آمريكا مي گويند كه آمريكا در مسير اشتباهي حركت مي كند و اين رقمي است كه نسبت به ماه فوريه 6 درصد افزايش داشته است.