اسلامشهر، ميزبان هنرمندان عكاس عاشورايي سراسر كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلامشهر، هيئت داوران چهارمين مسابقه سراسري عكس عاشورائيان متشكل از مجتبي آقايي، مهدي منعم و سعيد محمودي از ناوه از ميان بيش از 1200 قطعه عكس رسيده از 148 عكاس در پنج بخش، تعداد 77 عكس از 45 عكاس را براي نمايشگاه برگزيدند.

بنا بر همين گزارش، هيئت داوران از ميان عكس هاي انتخاب شده، رتبه هاي برتر را به شرح ذيل معرفي كردند: در بخش كودكان حسيني از ميان 280 قطعه عكس رسيده به دبيرخانه سيد علي حسيني فر از سبزوار، علي سراج همداني از اهواز و اعظم محمدي از زنجان حائز رتبه هاي اول تا سوم شدند و در اين بخش از ناصر امامي از تهران، حامد نيرومند از قوچان و مرتضي الياسي از زنجان تقدير به عمل آمد. در بخش زن و عاشورا از ميان 95 قطعه عكس رسيده به دبير خانه جاويد تفضلي ازاهواز، محمد شفيع خاني از قزوين و موسي حاجي نژاد از اراك حائز رتبه هاي اول تا سوم شدند و در اين بخش از نويد عزيزي ازاروميه، ابراهيم صوفي وسيد مجتبي خانمي از مشهد تقدير به عمل آمد. در بخش تعزيه و مراسمهاي بومي از ميان 196 قطعه عكس رسيده به دبير خانه غلامرضا اسدي از كاشمر، سيد علي حسيني فر از سبزوار و محمد توكلي از تهران حائز رتبه هاي اول تا سوم شدند و علي حسنعلي زاده از قوچان مورد تقدير قرار گرفت.

در بخش نماز ظهرعاشورا از ميان 55 قطعه عكس رسيده به دبيرخانه ابراهيم كوچكي از كرج حائز رتبه سوم شد و در اين بخش رتبه اول و دوم نداشت و در بخش آزاد از ميان 574 قطعه عكس رسيده به دبيرخانه مهدي نادعلي از تهران، ارجمند نوشهر از اردبيل و خديجه ميرزايي ازاسلامشهر حائز رتبه هاي اول تا سوم شدند در اين بخش انسيه شمس از كرج، امين ابراهيمي از مشهد مقدس، مرتضي الياسي از زنجان و مهدي زارعي از مشهد شايسته تقدير شناخته شدند.

گفتني است : نمايشگاهي نيز به همين مناسبت با 77 اثر برگزيده از ميان بيش از 1200 قطعه عكس رسيده تا 28 اسفند ماه جاري از ساعت 9 صبح الي 19 در فرهنگسراي شهيد صارمي واقع در اسلامشهر، شهرك قائمه، جنب مجتمع مسكوني جوانان پذيراي بازديد علاقمندان مي باشد