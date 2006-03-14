اكبر عبدي به خانه خود تئاتر بازگشت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ‌اكبر عبدي ضمن اعلام خبر فوق افزود : "هماهنگي هايي كه با آقاي فرهنگ صورت گرفت، قرار شد تا بعد از تمام شدن ماه صفر يك نمايش را در تالار سنگلج به روي صحنه ببريم. اين امر قطعي است و انشاءالله بعد از عيد اين نمايش اجرا مي شود."

وي درباره متن نمايشنامه توضيح داد : "ما چند متن ايراني را از نمايشنامه نويسان معاصر مورد مطالعه قرار داديم تا بر اساس طرحي كه در اجراي نمايش داريم، يكي را انتخاب كنيم. ما مي خواهيم توامان هم دنيا را داشته باشيم و هم آخرت. يعني نه انگ بازاري بخوريم و نه از آن طرف ديوار بيفتيم . سعي داريم در اين كار، يك كمدي شسته رفته را بازسازي و اجرا كنيم."

وي درباره نمايشنامه هايي كه در حال بررسي دارد، چيزي نگفت و آن را تا قطع شدن متن به آينده واگذار كرد.