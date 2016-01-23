به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور لرستان محمدرضا جعفری اظهار داشت: طرح دوست آسمانی که در قالب آن هر دانشجو با یک شهید آشنا و او را به نام دوست آسمانی خود انتخاب می کند و با همراهی دیگر دانشجویان به دیدار خانواده های شهدا می روند به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در این دانشگاه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کارگاه آموزشی بررسی شخصیت امام خمینی(ره) نیز در واحد کوهدشت برگزار می شود، افزود: به همین مناسبت ۴۰ نفر از دانشجویان پسر توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور لرستان به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام می شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان به برگزاری نشست های بصیرتی و کرسی های آزاداندیشی در دهه فجر اشاره کرد و گفت: در این دهه مسابقات ورزشی متنوع با عنوان گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، شهدای دانشجو و شهدای هسته ای در سایر مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور لرستان برگزار می شوند

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیش از هزار و ۵۰۰ نفر دانشجوی ورودی جدید در نیمسال دوم سالت حصیلی ۹۴-۹۵ در دانشگاه پیام نور لرستان پذیرش می‌شوند.

وی با بیان اینکه اولین ورودی های رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد از بهمن ماه وارد این دانشگاه می شوند افزود: در مقطع کارشناسی نیز ۱۰ رشته جدید در سامانه دفتر گسترش وزارت علوم ثبت شده که با توجه به ظرفیت های این دانشگاه امیدواریم مجوز آنها تا اول مهرماه صادر شود.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان گفت: بر اساس سیاست سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در رشته هایی که تا سه نیمسال تحصیلی متوالی و یا چهار نیمسال تحصیلی متناوب پذیرش دانشجو در آنها به حد نصاب نرسیده و یا رشته هایی که فاقد اعضای هیئت علمی هستند نسبت به حذف آنها اقدام خواهد شد که در حال حاضر در دانشگاه پیام نور لرستان این امر پیش نیامده است.

جعفری عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار نفر دانشجو در ۸۵ رشته محل در دانشگاه پیام نور لرستان تحصیل می کنند