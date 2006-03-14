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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۳۰

"چه كسي امير را كشت؟" تابستان 85 اكران مي‌شود

"چه كسي امير را كشت؟" تابستان 85 اكران مي‌شود

براي اكران "چه كسي امير را كشت؟" فصل تابستان را در نظر گرفته‌ايم، چون فيلم مناسب مخاطبان عام و سينماروهاي حرفه‌اي است و استفاده از ستارگان هم در همين راستا بوده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مهدي كرم‌پور كارگردان "چه كسي امير را كشت؟" در مورد آماده سازي فيلم براي اكران گفت: "كليه كارهاي فني توسط محمود موسوي نژاد به اتمام رسيده و فيلم آماده نمايش است. براي اكران هم مدت زمان آن را در حدود 95 دقيقه در نظر گرفته‌ايم."

وي افزود: "قصد داريم بعد از گرفتن پروانه نمايش و سپري شدن تعطيلات نوروزي، اكران خصوصي "چه كسي امير را كشت؟" را براي منتقدان و اهالي سينما برگزار كنيم."

اين كارگردان خاطرنشان كرد: "براي اكران فيلم فصل تابستان را در نظر گرفته‌ايم، چون فيلم مناسب مخاطبان عام و سينماروهاي حرفه‌اي است. استفاده از بازيگراني نظير نيكي كريمي، مهناز افشار، امين حيايي و محمدرضا شريفي نيا در همين راستا بوده است. در هنگام ساخت فيلم به مخاطب خيلي خاص و ويژه اي فكر نكرده بودم."

در خلاصه داستان فيلم "چه كسي امير را كشت؟" آمده است: "امير به همراه خانواده اش زندگي آرامي ندارد و هر از گاهي سايه‌هاي تهديد براي كشته شدن امير وجود دارد." در اين فيلم بازيگراني نظير آتيلا پسياني و الناز شاكردوست هم بازي مي‌كنند.

کد مطلب 303131

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