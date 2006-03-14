به گزارش خبرگزاري "مهر"، مهدي كرم‌پور كارگردان "چه كسي امير را كشت؟" در مورد آماده سازي فيلم براي اكران گفت: "كليه كارهاي فني توسط محمود موسوي نژاد به اتمام رسيده و فيلم آماده نمايش است. براي اكران هم مدت زمان آن را در حدود 95 دقيقه در نظر گرفته‌ايم."

وي افزود: "قصد داريم بعد از گرفتن پروانه نمايش و سپري شدن تعطيلات نوروزي، اكران خصوصي "چه كسي امير را كشت؟" را براي منتقدان و اهالي سينما برگزار كنيم."

اين كارگردان خاطرنشان كرد: "براي اكران فيلم فصل تابستان را در نظر گرفته‌ايم، چون فيلم مناسب مخاطبان عام و سينماروهاي حرفه‌اي است. استفاده از بازيگراني نظير نيكي كريمي، مهناز افشار، امين حيايي و محمدرضا شريفي نيا در همين راستا بوده است. در هنگام ساخت فيلم به مخاطب خيلي خاص و ويژه اي فكر نكرده بودم."

در خلاصه داستان فيلم "چه كسي امير را كشت؟" آمده است: "امير به همراه خانواده اش زندگي آرامي ندارد و هر از گاهي سايه‌هاي تهديد براي كشته شدن امير وجود دارد." در اين فيلم بازيگراني نظير آتيلا پسياني و الناز شاكردوست هم بازي مي‌كنند.