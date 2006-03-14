ايران تسليم فشارهاي آمريكا نخواهد شد / از ارجاع پرونده به شوراي امنيت نمي ترسيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دبيرشوراي عالي امنيت ملي كشورمان در گفتگو با روزنامه مصري "الاهرام" با تاكيد بر اينكه موضع تهران ثابت است، زيرا از حمايت قوانين و معاهدات بين المللي برخورد مي باشد خاطرنشان كرد : ايران براي متوقف كردن غني سازي اورانيوم هرگز تسليم فشارهاي آمريكا نخواهد شد.

وي با اشاره به اينكه تهران از هيچ فشار و يا تحريم بين المللي هراسي ندارد يادآور شد : چنانچه غرب بر روي مواضع خود پافشاري كند، بازهم موضع تهران غني سازي اورانيوم در سطحي گسترده است، البته ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت باعث مي شود طرح روسيه به پايان رسد .

لاريجاني در پاسخ به سوالي مبني براينكه آيا ايران قصد دارد در صورت ارجاع پرونده اش به شوراي امنيت از سلاح نفت استفاده كند، اظهارداشت : ايران قصد استفاده از سلاح نفت براي اين هدف را ندارد، زيرا تهران به ايجاد ثبات و امنيت جهاني اهميت مي دهد اما ما پيش بيني مي كنيم اگر چنين امري اتفاق بيفتد اين امرخود به خود به افزايش قيمت هاي نفت منجرخواهد شد، زيرا بي ثباتي دائم نه تنها بازارهاي جهاني بلكه بازار نفت را نيز بي سامان مي كند.

دكترلاريجاني درمورد آخرين تحولات مربوط به مواضع روسيه و اروپا تصريح كرد : ما با روس ها به تفاهم مهمي رسيديم و به زمينه مشتركي براي طرح خوب جهت تحقق حداقل برآورده كردن مطالباتمان دست يافتيم اما فشارهاي آمريكا فضا را مسموم كرد . مي توانيم بگوييم كه ما به تفاهم اوليه دست يافتيم ولي آنها (آمريكاييها )همه چيز را تباه كرده اند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در مورد درست بودن تمديد زمان در شوراي حكام با هدف دادن فرصت براي بررسي طرح روسيه خاطرنشان كرد: ما معتقديم كه به سود همه است كه پرونده ايران به شوراي امنيت فرستاده نشود زيرا انتقال پرونده به شوراي امنيت مشكل را پيچيده خواهد نمود وبسياري از كشورها اين موضوع را كاملا درك مي كنند وتلاشهايي براي جلوگيري از اين فضا صورت گرفته است.

وي درمورد جدي بودن روسيه براي حل پرونده فعاليت هاي هسته اي روسيه ابراز كرد : ما معتقديم روسيه در حل موضوع هسته اي ايران جدي است و احساس نمي كنيم كه اين كشور جدي نباشد.

مقام ارشد مذاكره كننده ايراني درمورد موضع اروپا هم گفت : اروپا با ما دربرخي مسائل اتفاق نظردارد والبته ما در برخي مسائل ديگر با آنها اختلاف نظر داريم .

لاريجاني درمورد مهمترين نكات اختلاف عنوان كرد : مي توان گفت كه برخي كشورهاي اروپايي آماده هستند تا مشكل را از طريق دادن اجازه به ايران براي ادامه تحقيقات هسته اي حل كنند اما ساير كشورها نظير آمريكا موكدا با آن مخالفت مي كنند. اين درحالي است كه ما مي توانيم بگوييم كه روند مذاكرات با اروپايي ها و روسها عاقلانه است و ما از همه مي خواهيم به گفتگوها ادامه دهند.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا برخي كشورهاي اروپايي ايران را به تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي متهم مي سازند، اظهار داشت : ما پيشگويي نمي كنيم اما به همه اعلام مي كنيم هر كس سند و مدركي دارد كه نشان مي دهد ايران سلاح هسته اي دارد مي خواهيم آن را ارائه كند. اروپاييها اينك مي دانند كه موضعشان در قبال ايران مطلوب و پسنديده نيست. ايران آماده است به اروپاييها و جهان با سند و مدرك پاسخ دهد؛ ما 16هزار سند دراختيار بازرسان بين المللي قرار داديم تا نگرانيها را رفع كند.

دكترلاريجاني در پاسخ به اين سئوال كه چرا كشورهاي منطقه از احتمال نشت مواد راديواكتيو از نيروگاه هسته اي بوشهر احساس نگراني كرده اند، تاكيد كرد: ما يك سيستم ايمني بسيار پيشرفته را براي حفاظت ازهمسايگان و شهروندان خودمان اختصاص داديم زيرا اطراف اين نيروگاه، شهروندان ايراني ساكن هستند. بدين خاطر ما براي حمايت از آنها هزينه هاي بسياري صرف كرده ايم و وسائل حمايتي بسيار و متعددي را قرار داديم به طوري كه مي توانيم بگوييم كه ميزان حمايت و ايمني به صدرصد رسيده است، اما احساس مي كنيم در پشت آن، انگيزهاي سياسي وجود دارد زيرا تاكنون سوخت هسته اي مورد نياز نيروگاه ها را به محل آنها منتقل نكرده ايم و احساس مي كنيم طرح اين سئوال در اين زمان با هدف فشار برماست .

وي همچنين در پاسخ به اين سئوال كه آيا شما به اينكه آمريكا پس از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت اصرار بر تحريم اقتصادي ايران دارد اعتقاد داريد گفت: من هم اين اظهارات را شنيده ام اما به اينكه آمريكا ناداني كند اعتقادي ندارم زيرا آمريكا يقينا مي داند كه ايران اين حق را دارد و از حق خود صرف نظر نخواهد كرد هرچند كه با زبان زور با ايران صحبت كردن نه تنها هيچ فايده اي ندارد بلكه ضرر هم دارد.

مقام ارشد مذاكره كننده ايران در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه آمريكا مي داند ايران براي ساخت بمب اتم تلاش نمي كند پس چرا مخالف غني سازي در ايران است، اظهار داشت : اعتراض و مخالفت آمريكا با غني سازي في نفسه مربوط به غني سازي نيست چرا كه آنها مي خواهند به طور كامل ما را از فناوري صلح آميز هسته اي محروم سازند .

لاريجاني در پاسخ به اينكه آيا ايران به تنهايي مي تواند در خصوص مسئله پرونده هسته اي خود درمقابل آمريكا وهمپيمانانش بايستد، پاسخ داد : بسياري از كشورهاي جهان مي دانند كه حق با ماست اما آنها زير فشار آمريكا قرار دارند و با اين وجود بسياري از كشورهاي جهان بويژه كشورهاي عضو غيرمتعهدها و كشورهاي اسلامي ديدگاهشان با ديدگاه ايران همسو است .

وي در پايان درباره اينكه پس از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، موضع آژانس انرژي اتمي چه خواهد بود عنوان كرد : در شرايط كنوني نمي خواهم ديدگاهم را در خصوص آژانس انرژي اتمي بيان كنم ولي ما در آينده مي توانيم ارزيابي كنيم، آقاي البرادعي تلاش خود را به كار گرفته است و ما بايد نتايج آن را دقيقا ارزيابي كنيم و مي توانيم ميزان موفقيت آژانس را در خصوص درخلع سلاح كشتار جمعي در منطقه ارزيابي كنيم همچنان كه كمكهاي آژانس به كشورهاي عضو را مورد بررسي قرار مي دهيم چرا كه ما از دهه پنجاه يكي از اعضاي آژانس محسوب مي شويم .