رقابت ۴۸ گروه موسیقی انقلابی کشور/رونمایی از ترانه شهید نمر

نیما زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: دومین جشنواره سراسری سرودهای حماسی و آواهای انقلابی بسیج با عنوان «ترنم بیداری» از سوم بهمن ماه جاری در تالار حافظ با اجرای گروه‌های سرود از سراسر کشور برگزار می شود.

حضور جمعی خوانندگان مطرح و ارزشی کشور در شیراز

دبیر جشنواره سراسری «ترنم بیداری» در این گفتگو از حضور جمعی خوانندگان مطرح و ارزشی کشور به عنوان میهمان در این جشنواره خبر داد و گفت: در دومین دوره جشنواره سرودهای حماسی بسیج، اساتید و خوانندگانی نظیر علیرضا افتخاری، مجید اخشابی، محمد اصفهانی، استاد جمشیدجم، حسین کشتکار، جمشید عزیزخانی، استاد محمد گلریز، اسفندیار قره باغی و ستار سهرابی حضور و اجرا خواهند داشت.

نیما زارع ادامه داد: هادی آزرم، همایون رحیمیان، هوشنگ جاوید، رضا مهدوی، محمد میرزمانی، اسفندیار قره‌باغی و جمشید جم داوری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی بسیج را عهده دار می باشند.

وی با بیان اینکه گروه‌های سرود در این جشنواره از روز دوم بهمن وارد شیراز می شوند و تا روز ۷ بهمن در این شهر حضور خواهند داشت عنوان کرد: عوامل و سیاستگذاران جشنواره در روز ۳بهمن با آیت‌الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان فارس دیدار خواهند داشت و در ادامه این جشنواره گروه‌های سرود با حضور در حرم حضرت شاهچراغ(ع)، طی مراسمی در روز یکشنبه ۴ بهمن‌ماه رقابت‌های خود را آغاز خواهند نمود.

رونمایی از اثر شهید آیت الله نمر با صدای استاد محمد گلریز

دبیر جشنواره «ترنم بیداری» با بیان اینکه در این جشنواره از اثرموسیقیایی آیت الله شهید شیخ باقر النمر با صدای استاد محمد گلریز و آهنگسازی داوود ورزیده و چند اثر فاخر دیگر رونمایی خواهد شد، عنوان کرد: پیام انقلاب اسلامی یک پیام جهانی است و بسیج نیز بعنوان فرزند انقلاب اسلامی می تواند با استفاده از ظرفیت هنر پیام انقلاب اسلامی را به سراسر جهان منتقل نماید، البته هنرمندان استان فارس بخصوص گروه‌های سرود این خطه چه در گذشته و در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی و چه حال بخصوص در زمینه سرودهای انقلابی و ارزشی آثار ممتازی را تولید نموده اند که این خود نشان از شایستگی استان فارس برای میزبانی این جشنواره دارد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان فارس با اشاره به اینکه بسیج فرزند انقلاب اسلامی است، با اشاره به حضور گروه های سرود جهان اسلام در این جشنواره تصریح کرد: گردهمایی هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی فرصت هم اندیشی، هم افزایی و تبادل تجربه را برای توسعه هنر اسلامی در میان ملل مسلمان فراهم می آورد، در این دوره از جشنواره توجه ویژه ای به آثار غیر ایرانی شده است، از همین رو در اختتامیه جشنواره یکی از گروه های مطرح کشور لبنان به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

تشکیل اتاق فکر مدل اسلامی و ارزشی موسیقی انقلابی در بسیج

مسئول سازمان بسیج هنرمندان فارس با اشاره به اینکه اتاق فکری برای تعریف یک مدل اسلامی و ارزشی برای سرود و موسیقی انقلابی در بسیج تشکیل شده است، یادآور شد: این جشنواره در۴ بخش قومی، ایرانی، پاپ و آیینی و در دو نوبت صبح و عصر به همراه کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد.

زارع گروه‌های شرکت کننده در این جشنواره را ۵ گروه موسیقی آیینی و ۵ گروه موسیقی ملی، ۲۶ گروه پاپ و ۱۲ گروه قومی و محلی عنوان داشت و افزود: دو هزار و ۷۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که این آثار به سه حوزه موسیقی سنتی، پاپ و آیینی تقسیم شده و سپس هیئت انتخاب جشنواره ۱۶۰ اثر را برای اجرا در بخش نهایی جشنواره برگزیده اند.

جشنواره‌ سرودها و آهنگهای انقلابی فارس، بعد از ظهر روز ششم بهمن‌ با حضور میهمانان از سراسر کشور در تالار حافظ شیراز همراه خواهد شد.

گفتنی است: نخستین جشنواره سرودها و آواهای انقلابی به شکل ملی شهریور سال گذشته توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در شهرستان آباده برگزار شد.