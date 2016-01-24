اسدالله بادامچیان نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قانون اساسی در اصول خود شورای نگهبان را فصل الخطاب و تنها محور بررسی صلاحیت کاندیدای انتخابات می داند، اظهارکرد: کسانی که ملتزم به قانون اساسی هستند ولو اینکه به آن اعتقاد نداشته باشند، باید بر مبنای التزام به آن در مقابل نظر نهایی شورای نگهبان، تابع باشند و در عین حال هم می توانند اعتراض خود را به نظر این شورا ارائه دهند، ولی در نهایت باید از فصل الخطاب قانونی تمکین کنند.

بازی جدید سیاسی اصلاح‌طلبان

وی افزود: بعد از ۳۶ سال که شورای نگهبان تشکیل شده است همواره گروه هایی مانند اصلاح‌طلبان، که دارای رفتارها و اعتقاداتی مغایر مبانی انقلاب هستند، در انتخاباتها هم تائید صلاحیت و هم رد صلاحیت شده اند، اما نه از تائید صلاحیتشان متشکر بودند و نه رد صلاحیتشان را قبول قانونی کردند.

بادامچیان گفت: این رفتارها از سوی این جریانات برای ملت ما عادی شده است؛ چرا که این جریان افرادی را برای انتخابات معرفی می کند که محکومیت قانونی دارند و از طرفی وقتی همین افراد رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت می شوند، شروع به بهره برداری های سیاسی می کنند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: اخیراً یک آقایی از سران اصلاح طلب گفت ۳ هزار نامزد اصلاح طلب را رد صلاحیت کردند؛ خب این سوال پیش می آید که چرا جریان اصلاح طلب ۱۰ برابر کل نماینده های مجلس، کاندیدا معرفی کرده است؟ آیا غیر از این است که اقدام آنها یک بازی جدید سیاسی است؟

جریان اصلاحات دچار یک خطای آشکار سیاسی شده است

بادامچیان با بیان اینکه جریان اصلاح طلب دچار یک خطای آشکار سیاسی شده است، افزود: ملت متوجه می‌شود که اینها ۱۰ برابر تعداد نمایندگان مجلس آدم معرفی کرده اند تا از این طریق بازی سیاسی کنند، هیاهو راه بیاندازند و برای دشمنان این انقلاب خوراک تهیه کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر یک جریانی ۳ هزار نامزد معرفی کند و ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان همه آنها را فاقد صلاحیت بداند، آیا آبرویی برای این جریان باقی می ماند؟ بنابراین فعالان جریان اصلاحات با این سخنان دچار یک ناشی‌گری سیاسی شده اند.

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: امروز ۴ هزار نفر برای کسب ۳۰۰ کرسی مجلس تائید صلاحیت شده اند، یعنی ۱۶ نامزد برای هر کرسی با یکدیگر رقابت می کنند؛ در میان این تعداد، هم نامزدهای اصلاح طلب، هم مستقل و هم اصولگرا هستند. در این شرایط برخی سران اصلاح‌طلب به جای اینکه بگویند شورای نگهبان رکورد تائید صلاحیت ها را زده است، شروع به هیاهو و سروصدا می‌کنند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه توصیه من به اصلاح‌طلبان این است که دست از هیاهو و غوغاسالاری های بی فایده بردارند، اظهارکرد: صحنه انتخابات با درگیری‌ها پرشور نمی‌شود، بلکه صحنه انتخابات با حضور سلایق مختلف در نهایت آرامش بانشاط خواهد شد. امیدواریم آقایان اصلاح طلب با آرامش بتوانند در انتخابات شرکت کند و نقشه آمریکا که ایجاد یک فتنه ۸۸ دیگر است را خنثی سازند.

پیشنهاد حضور ۳۰ درصدی زنان در مجلس برای جلب آرا زنان به نفع مردان است

وی گفت: اصلاح طلبان دو سال است که مواضع مختلفی در خصوص انتخابات می گیرند و در هر زمان یک روشی را برای انتخابات پیشنهاد می دهند. یکبار گفتند از اصلاح طلبان معتدل استفاده کنیم در صورتی که اصلاً اصلاح طلب معتدل نمی شود، یکبار گفتند ائتلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان معتدل راه بیندازیم و سپس هم از ائتلاف فلان چهره اصولگرا با فلان چهره اصلاح طلب سخن گفتند.

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خاطرنشان کرد: همه این طرح ها و مواضع به بن بست و شکست خورده است چراکه یک بازی و طراحی سیاسی بیش نیست.

بادامچیان ادامه داد: مثلاً اگر یک گروه سیاسی نخواهد بازی سیاسی کند، نمی گوید ۳۰ درصد مجلس باید از بانوان تشکیل شود و از طرفی دیگر نمی گوید باید چهره مردانه مجلس را تغییر دهیم. آیا این سخنان یک شعار صحیح سیاسی است؟

وی تصریح کرد: ما اصلا برای تشکیل یک مجلس کارآمد بحث زن و مردم نداریم، اما برخی جریانها قصد دارند در جامعه ایرانی رقابت های فمنیستی ایجاد کنند. ولی این مسئله در ایران جواب نمی دهد. هدف اصلاح‌طلبان که شعار حضور ۳۰ درصدی زنان در مجلس را می دهند این است که آراء زنان را برای مردان اصلاح طلب جلب کنند؛ اینها اصلا خودشان به این شعار اعتقاد ندارند.

شورای نگهبان علت رد صلاحیت هیاهوگران را علنی کند

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: عناوینی مانند نهضت ثبت نام حداکثری و نهضت اعتراض به بررسی صلاحیت ها درواقع همان اعتراضات جناحی به شورای نگهبان و حاکمیت است و در راستای یک بازی سیاسی طراحی شده است. من به اصلاح طلبان توصیه می کنم که این اقدامات باعث دور شدن ملت از آنها خواهد شد.

بادامچیان خاطرنشان کرد: من از شورای نگهبان تقاضا می‌کنم دلیل رد صلاحیت کسانی که خیلی سروصدا و هیاهو می کنند و به شورای نگهبان تهمت می زنند را علنی کند و مدارای خود را با این افراد کنار بگذارد.