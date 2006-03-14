ونزوئلا بهبود روابط با آمريكا را مشروط به تغيير رفتار واشنگتن دانست

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از "شين هوا"، "علي رودريگز" وزير خارجه ونزوئلا با تاكيد بر اينكه اين آمريكا است كه بايد با ونزوئلا همراهي كند، افزود: ابرقدرت جهان سعي كرده است شرايط و طرح هاي سياسي خود را به ونزوئلا تحميل كند كه اين مسئله براي هيچ كس قابل قبول نيست.

وي در ادامه گفت: نزوئلا روابط بسيار خوبي با كشورهاي جهان دارد البته به استثناي آمريكا و به خصوص دولت آمريكا.

وزير امور خارجه ونزوئلا خاطرنشان كرد كه اميدوار است دولت آمريكا اهميت احترام به حاكميت ديگر كشورها و عدم دخالت در امور داخلي آنان را رعايت كند تا ونزوئلا نيز بتواند مسير خود را انتخاب نمايد.

اين درحالي است كه اخيرا رئيس جمهوري ونزوئلا هشدار داد كه گامهايي را براي قطع صادرات نفت به آمريكا برداشته است، زيرا آمريكا از حد خود فراتر رفته است.

هوگو چاوزدر نشستي با بازنشستگان كشورش در كاراكاس تهديد كرد كه آمريكا بايد بداند كه با گذشتن از حد خود ، نفت ونژوئلا را دريافت نخواهد كرد.

رئيس جمهوري ونزوئلا بارها اعلام كرده است كه آمريكا براي برهم زدن ثبات كشورش و سرنگوني وي برنامه هايي دارد.

به گفته چاوز، مغز متفكر اين توطئه "جرج بوش" است؛ چاوز، بوش را "آقاي خطر" توصيف كرده است.



ونزوئلا يكي از تامين كنندگان نفت آمريكا است كه درسال 2005 ميلادي، ميزان فروش نفت اين كشور آمريكاي لاتين به آمريكا از 35 درصد به 39 درصد افزايش داشت.

رئيس جمهوري ونزوئلا اخيرا دستور اخراج "جان كورئا" (John Correa) وابسته نيروي دريايي سفارت آمريكا در كاراكاس را كه به جاسوسي متهم شده است، صادر كرد.

ونزوئلا پنجمين صادركننده نفت در جهان و اصلي ترين تامين كننده نفت آمريكا به شمار مي رود.