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۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۹

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

ارزآوری و صادرات صنایع دستی در پساتحریم مورد توجه قرار می گیرد

ارزآوری و صادرات صنایع دستی در پساتحریم مورد توجه قرار می گیرد

تبریز - رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به لزوم تولید کالاهای متناسب با سلایق بازارهای جهانی در شرایط پساتحریم، ارزآوری و صادرات صنایع دستی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صنایع دستی کشور می تواند نقش مهمی در ارزآوری و افزایش حجم صادرات ایفا کند، افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال حاضر طرحی را در این رابطه بررسی می کند که با تصویب آن صنایع دستی در شرایط پساتحریم و با اتکا به اصل اقتصاد مقاومتی به جایگاه اصلی خود برسد.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی در مکان های کوچک و حتی در محیط منازل قابلیت اجرایی شدن دارد، اظهار داشت: ارزش افزوده آن ناشی از کار انسانی است و هنر انسانی تجلی می یابد و پتانسیل های هر استان در حوزه صنایع دستی باید شناسایی و راهکار مناسب برای افزایش میزان صادرات صنایع دستی استانی و نیز آموزش تولید کنندگان استان ها در زمینه صادرات صنایع دستی ایجاد شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این طرح حمایت های تسهیلاتی و مالی از این صنعت انجام می شود، ادامه داد: پس از قانونی شدن این طرح بانک ها موظف می شوند که تسهیلات لازم را در اختیار استادکاران قرار دهند.

وی اظهار داشت: صنایع دستی در ایران همواره به شیوه سنتی تولید شده و این در حالی است که اگر چین صادرات خوبی به سایر کشورها دارد، به دلیل صادرات سیستماتیک است که در واقع کمیسون صنایع و معادن با تصویب طرح حمایت از صنایع دستی و  استادکاران  سیستم تعریف‌شده‌ای را برای صادرات صنایع دستی ایران اجرا  می کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای در پایان گفت: باید برای کالاهای موجود صنایع دستی بازارهای جهانی مناسبی پیدا کنیم و از سوی دیگر باید به این موضوع توجه شود که کالاهای مورد نظر بازارهای جهانی و متناسب با سلایق آنها را در داخل کشور تولید کنیم.

کد مطلب 3031388

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