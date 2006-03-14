همايش بزرگداشت عطار نيشابوري برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ وادب مهر ، سيد محمود رضائيان - فرماندار نيشابور با اعلام اين خبر افزود : دبيرخانه همايش هاي مذكور در محل فرمانداري و مسئوليت اصلي برگزاري همايش با دانشگاه آزاد نيشابور است .

به گفته رئيس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان نيشابور، براي برگزاري اين همايش چهار كميته علمي – ادبي ، اجرايي ، پشتيباني تداركات و هنري با نظارت و هماهنگي فرمانداري فعال شده اند كه كميته علمي ادبي از دانشگاه هاي آزاد و پيام نور و سازمان آموزش و پرورش ، كميته اجرايي با حضور ادارات ميراث فرهنگي ، ارشاد و آموزش و پرورش ، كميته پشتيباني تداركات با مشاركت فرمانداري ، شهرداري و اوقاف و كميته هنري نيز با همكاري ارشاد و دانشكده هاي هنر تشكيل يافته اند .

معاون استاندار و فرماندار نيشابور علت تاخير در برگزاري اين جلسه را تاخير شوراي فرهنگ عمومي استان عنوان كرد .



