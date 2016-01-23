استان زنجان از نظر درآمد سرانه رتبه ۱۵ کشوری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر شنبه در جلسه برنامه‌ریزی استان با اشاره به ممنوع اعلام شدن هر نوع معافیت مالی جدید در طول برنامه پنجم افزود: سیاست عمومی کشور این نیست که معافیت مالیاتی جدیدی را وضع کند و مالیات بر مشاغل تلفیقی از دو بخش فعالیت اقتصادی و درآمد شخصی است و مالیات حقوق‌بگیران مجزا حساب می شود و ۴.۶ در صد از کل مالیات را مشاغل پرداخت می‌کنند.

استاندار زنجان در ادامه بابیان اینکه تفاوت سرانه بین استان‌ها وابسته به جمعیت آن است، ادامه داد: نسبت به جمعیت استان‌ها سرانه‌ها نیز متفاوت است و هیچ استانی چه با نفت و چه بدون نفت وجود ندارد که سرانه‌ آن با جمعیت هم‌خوانی نداشته باشد.

انصاری عنوان کرد: سهم استان زنجان در رتبه‌بندی جی دی پی تابع جمعیت استان است و استان زنجان در سرانه درآمد با نفت و بدون نفت در کشور سهم بیشتری را داشته است که متوسط رشد آن افزایش پیداکرده است.

وی ادامه داد: نرم سرانه درآمد کشوری نسبت به سال ۹۱، افزایش ۳۴ درصدی داشته، درحالی‌که این میزان در استان زنجان ۳۵ درصد است و نشان می‌دهد که سرانه درآمد ما از نرم کشوری بالاتر است.

انصاری افزود: سهم بخش‌های مانند کشاورزی و صنعت در سرانه درآمد بالاتر از نرم کشوری است و این نشان می‌دهد که اشتغال‌زایی در این دو بخش هنوز اشباع‌نشده است.

استاندار زنجان گفت: سهم بخش کشاورزی استان زنجان دو برابر کشوری است این نشان‌دهنده آن است که می توان فرصت‌های شغلی را در زمینه کشاورزی ایجاد کنیم همچنین سهم شاغلین در زمینه اقتصادی همچون صنعت و خدمات به ترتیب ۳۲ و ۳۵ درصد است.

انصاری به پیگیری‌های صورت گرفته اشاره کرد و افزود: پیگیری‌ها در سرجمع امتیازات استان به‌صورت جدی عمل شده است و نگاه استان در طول سال گذشته و سال جاری از باب سرجمع امتیازات بیشتر از اعتبارات کشور بوده است.

استاندار زنجان گفت: استان با افزایش اعتبارات بخش راه، پروژه‌های نیمه‌تمام این بخش را تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد.

همچنین نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: نوع بودجه‌ریزی با منافع استان‌ها سازگاری ندارد و عدالت عملاً رعایت نمی‌شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از بودجه استان‌ها باید در سطح استان تصمیم‌گیری شود و نه از طرف مرکز و ضرورت‌ها در استان پیش‌بینی شود و اولویت‌بندی‌ها را داشته باشیم.

وی ادامه داد: مالیات بر مشاغل نیز که تلفیق دو بخش مالیات بر فعالیت اقتصادی و درآمدهای شخصی است درمجموع ۴.۶ درصد از مالیات‌ها را شامل می‌شود. این در حالی است که از مجموع درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای استان زنجان در ۹ ماه، ۷ درصد عقب هستیم و تنها سه ماه برای جبران این کسری فرصت داریم تا مجبور به تخصیص از بخش عمرانی نشویم.