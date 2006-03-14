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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۶

چين بارديگر از ادامه گفتگوهاي ايران و روسيه حمايت كرد

چين بارديگر از ادامه گفتگوهاي ايران و روسيه حمايت كرد

سخنگوي وزارت خارجه چين اعلام كرد: ايران بايد گفتگو با روسيه براي حل بن بست ايجاد شده در زمينه برنامه هاي هسته اي را ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز،  كين گانگ (Qin Gang) در يك كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت: همه طرف هاي درگير بايد تلاش هاي ديپلماتيك خود را ادامه دهند و چين اميدوار است ايران به طور كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند  و تدابيري اعتماد ساز را براي ادامه يافتن گفتگوها در پيش گيرد.

وي افزود: چين اعتقاد دارد تحت شرايط كنوني پيشنهاد روس ها تلاش معناداري براي شكستن بن بست ايجاد شده مي باشد. ما گفتگوي ايران و روسيه  را حمايت مي كنيم و اميدواريم پيشرفت هاي زيادي حاصل شود.

اين درحالي است كه چين به عنوان يكي از اعضاي دائمي شوراي امنيت به همراه روسيه روش هاي غيرقانوني و غير حقوقي آمريكا در برخورد با برنامه هاي هسته اي ايران را رد مي كنند. 

کد مطلب 303142

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