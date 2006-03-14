چين بارديگر از ادامه گفتگوهاي ايران و روسيه حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، كين گانگ (Qin Gang) در يك كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت: همه طرف هاي درگير بايد تلاش هاي ديپلماتيك خود را ادامه دهند و چين اميدوار است ايران به طور كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند و تدابيري اعتماد ساز را براي ادامه يافتن گفتگوها در پيش گيرد.

وي افزود: چين اعتقاد دارد تحت شرايط كنوني پيشنهاد روس ها تلاش معناداري براي شكستن بن بست ايجاد شده مي باشد. ما گفتگوي ايران و روسيه را حمايت مي كنيم و اميدواريم پيشرفت هاي زيادي حاصل شود.

اين درحالي است كه چين به عنوان يكي از اعضاي دائمي شوراي امنيت به همراه روسيه روش هاي غيرقانوني و غير حقوقي آمريكا در برخورد با برنامه هاي هسته اي ايران را رد مي كنند.