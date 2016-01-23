آموزش عالی در کوچه بن بست/دانشگاه به صدقه صنعت نیازی ندارد

مسعود خداپناهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر به برنامه های سوم تا ششم دقت کنیم متوجه می شویم که بسیاری از مطالبی که در فصل آموزش عالی آمده دوباره تکرار شده و مسئولان باید ببینند، چرا عملیاتی نشده و آیا دانشگاه نتوانسته آن را عملیاتی کند یا لازم بود نهادهای موازی داشته باشیم.

وی افزود: اگر دانشگاه را در جایگاه ضعف قرار دهیم و برای کمبودهای آن احساس کنیم که یک نوع صدقه از طرف صنعت وارد صحنه می شود این رابطه، رابطه معقولی نیست و دانشگاه به صدقه صنعت نیازی ندارد.

معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با اشاره به پذیرش بی رویه دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و با انتقاد شدید از اتخاذ این سیاست در چند سال گذشته تصریح کرد: باید سیگنالی به سیاستگذاران داده شود که سیاست توسعه کمی آموزش عالی به بن بست رسیده است.

حق پناهی با بیان اینکه هرچه سطح آموزش عالی کشور بالاتر می رود، نرخ بیکاری هم افزایش می یابد، عنوان کرد: اگر احساس نیاز وجود ندارد پس چرا دانشجوی دکتری تربیت می کنیم و چرا نمی توانیم از آنها در داخل کشور استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: با این نگاه به نظر می رسد تربیت نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف کار دانشگاه هست یا نیست و باید دانشگاه را در قالب دانشگاه ببینیم نه در چارچوب اوصافی که در دو سه دهه گذشته داشتیم.

رفتار نادرست برخی مدیران

حق پناهی با اشاره به رفتار نادرست مدیران صنایع هنگام قرارداد بستن با دانشگاه ها بیان کرد: مدیران صنایع اگر قراردادی با دانشگاه ببندند فکر می کنند که فقط باید از دانشگاه بپرسند که آیا اعتبار این طرح در دانشگاه هزینه شده یا نه؟ چون در واقع فکر می کنند دانشگاه به کمک نیاز ندارد.

وی گفت: بزرگترین منبع فکری یک جامعه در دانشگاه آن جامعه وجود دارد اما آیا این قدرشناسی از این منبع فکری درست صورت گرفته یا خیر و اگر جواب منفی باشد ایراد از این است که آنجایی که کمبود وجود دارد فکر می کنیم صنعت می تواند آن را جبران کند در حالی که صنعت هم نتوانست جبران کند.

معاون پژوهشی دانشگاه فنی حرفه ای کشور با بیان اینکه دانشگاه را به معنای دانشگاه دیدن، نگاه بلوغ یافته و مشروح می خواهد گفت: آیا نمایندگان ما و دولت در سال های گذشته با این دید با دانشگاه برخورد کردند و آیا نباید از تجربه چند دهه گذشته برای آینده استفاده کرد و بگذاریم این تجارب ها یکی بعد از دیگری از بین برود.

حق پناهی یادآور شد: اجازه دهیم دانشگاه در سطح بایسته خود قرار گیرد زیرا آن وقت است که نهادهایی که تأسیس می شوند براساس یک مأموریت است.

پذیرش دانشجوی مهندسی بدون تجهیزات

وی با اشاره به پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی بدون داشتن تجهیزات و امکانات تخصصی آموزشی اشاره کرد و گفت: چطور می توانیم بدون تجهیزات دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا تربیت کنیم و اگر رایانه و نرم افزارهای شبیه سازی را از ما بگیرند دانشجوی دکترا را چگونه می توان تربیت کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت: نباید از دانشجوی دکترا و کارشناسی ارشدی که با رایانه شبیه سازی می شود، توقع داشت که مشکلات صنعت را به راحتی حل کند، در حالی که دلمان را به چاپ مقالات در ژورنال های بین المللی خوش کرده ایم و به آنها می نازیم.

حق پناهی با طرح این پرسش که آیا تسهیلات لازم را در خدمت دانشگاه قرار دادیم که طرح های صنعتی را انجام دهند، افزود: تسهیلات لازم را برای دانشگاه فراهم نکردیم و دانشگاه را در محدوده ای قرار دادیم و ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد و دکترا را بدون هیچ منطقی اضافه کردیم.

وی یادآور شد: وقتی به فضل بودجه نزدیک می شویم مدیران دانشگاه به دنبال این هستند که کمبودهای بودجه ای خود را به مجلس ببرند و در این حالت فرصتی برای ارتقای علمی دانشگاه خود ندارند.

معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: ریاست یک دانشگاه به جای آنکه بر منابع انسانی خود مدیریت کند باید سراغ دغدغه هایی برود تا بتواند مزایا و پاداش هایی را برای کارمندان خود بگیرد.