به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ علیم مروستی، دارنده کرسی پژوهشی پردازش سیگنال از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (بنیاد ملی علم ایران) درباره این کرسی پزوهشی اظهار کرد: اعطای کرسی‌های پژوهشی به دلایلی همچون توجه به تحقیقات در حوزه‌های مختلف علمی، حمایت از این تحقیقات و پیاده‌سازی نتایج آن و تداوم این حمایت‌ها که در به نتیجه رسیدن این تحقیقات دارای اهمیت است.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف با بیان اینکه حوزه پردازش سیگنال در کشور ما به دلایل مختلف هنوز قدرت زیادی ندارد، بیان کرد: پردازش سیگنال هنوز به عنوان رشته مجزا مورد توجه قرار نگرفته است و در افراد این حوزه در گروه‌های مختلف همچون مخابرات و مهندسی پزشکی فعال هستند.

مرودستی با اشاره به اینکه پردازش سیگنال کاربرد کلی دارد، گفت: زمینه‌های برقی و غیر برقی از جمله کاربردهای حوزه پردازش سیگنال است، این حوزه تنها محدود به مخابرات نیست و در رشته‌های مختلف همچون مکانیک، عمران و مهندسی پزشکی می‌تواند مربوط شود.

وی عنوان کرد: با توجه به تجربه و تحقیقات ۴۰ ساله‌ای که در این حوزه دارم، در حال طراحی نسل جدید مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال هستم؛ این آنالوگ‌ها در تمام سیستم‌های الکترونیکی و مخابراتی وجود دارد. پیش از ایجاد دنیای دیجیتال یک مبدل آنالوگ برای تبدیل به دیجیتال وجود داشته است.

رئیس پژوهشکده مخابرات نظری بیان کرد: ما بر اساس نمونه‌برداری رندوم و روش‌های نوین بازسازی روی نسل جدید این آنالوگ‌ها مشغول فعالیت هستیم تا بعد از پیاده‌سازی آن را تبدیل به چیپ کنیم و در نهایت به عنوان« ای تو دی »جدیدی مطرح شود.

به گفته مروستی، این تحقیقات در حال انجام بوده، اما به علت محدود بودن منابع مالی سرعت پیشرفت ما کم است. کار کردن با افراد تخصصی نیز نیازمند هزینه زیادی است.