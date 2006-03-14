سهند حساميان، هنرمند مجسمه ساز و عضو هيات مديره كميته نمايشگاهي انجمن هنرمندان مجسمه ساز، در گفت وگو با خبرنگار تجسمي "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : كميته نمايشگاهي انجمن هنرمندان مجسمه ساز كه يكي از بازوهاي اصلي انجمن مجسمه سازان ايران به شمار مي رود ، درپي تاسيس چند ساله خود به رياست " طاهر شيخ الحكمائي" ، برگزاري نمايشگاه هاي متعدد مجسمه سازي را دراقصي نقاط كشورودنيا از اهداف اصلي خود مي داند .

وي كه درحال حاضر يكي ازدست اندركاران نمايشگاه گروهي مجسمه سازان درنگارخانه مميزخانه هنرمندان ايران است افزود : كميته نمايشگاهي انجمن هنرمندان مجسمه ساز همواره درصدد بوده است تا با نمايش آثارهنرمندان مجسمه ساز ، به پررنگ كردن اين شاخه ازهنرهاي تجسمي دامن زند .

" حساميان " درتوضيح بيشتر نمايشگاه گروهي دركشور مكزيك تصريح كرد : قراراست اين نمايشگاه دربهار سال جديد " 1385" آثار هنرمندان مجسمه ساز ايراني در كشورمكزيك به معرض نمايش گذاشته شود . دراين راستا نيز چند هنرمند با هزينه شخصي خود همراه اين آثار دراين نمايشگاه شركت كنند. نمايشگاه آثارمجسمه سازان ايراني درمكزيك ، يكي ازراه هاي شناساندن كميته نمايشگاهي انجمن مجسمه سازان ايران است.