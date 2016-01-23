حوزه فرهنگ را نباید با مسائل حزبی و جناحی آلوده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی ظهر شنبه در مراسم معرفی مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: سیاست های فرهنگی دولت برخواسته از اسناد بالادستی و آموزه های دینی، قرانی و ملی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

نوش آبادی بیان کرد: سیاست های فرهنگی وزارتخانه برگرفته از جهان بینی اسلامی، بینش توحیدی و احترام به کرامت ذاتی و فطری انسان و آرمان خواهی، واقع بینی و دیدگاههای امام و رهبری است و همه موظفیم برای اجرایی شدن آن همت کنیم.

وی تصریح کرد: اصلاح امور کشور با اصلاح فرهنگ محقق می شود و اگر بدنبال ارتقاء و منزلت جمهوری اسلامی و انقلاب هستیم باید فرهنگ خود را اصلاح کنیم و با ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی در این مسیر گام برداریم.

نوش آبادی یادآورشد: اگر مسلسل ها به قلم و منازعات به گفتگو تبدیل شود می توان در جهانی که از اندیشه های الهی، صلح و آرامش خالی شده و زور، جهان خواری، ظلم و ستم حاکم شده الگویی از فرهنگی دینی را ارائه کرد تا بتوانیم گفتمان ناشی از وحی را که ایران اسلامی دنبال ان است را معرفی کنیم.

معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وقتی مقام معظم رهبری علمای حوزه را برای استخراج مبانی فقهی هنر فرا خواندند نشان می دهد که اسلام پشتیبان هنر اصیل است و پیشرفت فرهنگ ما در گرو اندیشه های دینی و اسلامی است.

بدنبال اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی هستیم

وی بیان کرد: وزارت ارشاد بدنبال اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی است و مدیران باید تلاش کنند همطراز با آن دیدگاه حرکت کنند و دامن پاک فرهنگ را به مسائل حزبی، سیاسی، جناحی آلوده نکنیم.

نوش آبادی تصریح کرد: نباید ظرفیت ارزشمند و قابل توجه ارشاد دستخوش نگاه حزبی و سلیقه ای شود بلکه همه باید به اعتلای فرهنگ و هنر اسلامی توجه کرده و پایه های سیاست فرهنگی را بر مبنای واقعیت ها تنظیم کنیم.

وی اضافه کرد: تعامل فعال با کشورها و ملل، تحکیم مودت و همبستگی با مسلمانان، بهره گیری از دستاوردهای علمی و فرهنگی دنیا، پاسداری از حریت انسان، مقابله با خرافات و موهومات، مبارزه با جمود و تحجر و مقدس مابی خشک و گسترش زمینه مشارکت در امور فرهنگی در سیاست های ابلاغی در محور کارها قرار دارد.

نوش آبادی اظهارداشت: در دنیای امروز باید با تعامل جلو برویم و مشارکت و مشاوره در این حوزه ضروری است زیرا حوزه فرهنگ حوزه تعامل و تبادل است و با دستور و امر و نهی به جایی نمی رسد.

تحقق اقتصاد مقاومتی به قوام فرهنگی نیاز دارد

وی گفت: دولت با اعتقاد کامل به منویات مقام معظم رهبری برای تحقق اقتصاد مقاومتی عزم جدی و عملی دارد و معتقدیم برای پیشرفت و تحقق این امر به قوام فرهنگی نیازمندیم.

نوش آبادی بیان کرد:فرهنگ باید به کمک اقتصاد مقاومتی بیاید و با استفاده از همه ظرفیتها و ابزار هنر از جمله فیلم، شعر، کتاب و رسانه هابرای تبیین اهداف و ابعاد فرهنگ اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.

وی یادآورشد: در فرهنگ باید از خشونت و شتاب زدگی، یکسو نگری و استبداد رای خودداری کنیم و با استقبال از همه نخبگان و فرهیختگان روحیه نقدپذیری را تقویت کنیم.

مهندسی فرهنگی با برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت

معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهارداشت: مهندسی فرهنگی در این حوزه مهم است و دولت باید زمینه مهندسی فرهنگ در کشور را فراهم کند که برای تحقق این موضوع در کوتاه مدت و بلند مدت برنامه هایی برای اجرا پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: در برنامه های کوتاه مدت مهندسی فرهنگی باید عملکرد گذشته نهادهای فرهنگی را بازنگری کنیم که کدام سیاست ها در مسیر درست بوده و چه اشکالاتی در مسیر وجود داشته تا برطرف شود و در کنار آن باد از تداخل و موازی کاری نهادها هم جلوگیری کنیم.

نوش آبادی تصریح کرد: در برنامه بلند مدت هم نوسازی فرهنگ کشور با مبانی دینی، برطرف کردن مشکلات مدیریت فرهنگی در اولویت است که با غلبه کردن گفتمان های فرهنگی و بررسی چالش های کنونی کشور در تبیین استراتژی فرهنگی کشور گام برخواهیم داشت.

مدیرجدید ارشاد قزوین از خانواده شهدا و جانبازان است

وی ضمن تقدیر از خدمات ۱۸ ماهه مهدی احمدی مدیرکل سابق گفت: دولت فراجناحی و فراحزبی عمل می کند و مصمم است از همه ظرفیت های کشور و نیروهای توانمند استفاده کند و با مشی اعتدالی و دوری از افراط و تفریط با رویکرد فرهنگی در مسیر اعتلای کشور گام بردارد.

نوش آبادی تصریح کرد: از میان گزینه های متعدد در جمع بندی نهایی به آقای اسکندری نژاد که هم از خانواده معزز شهدا و جانبازان بود رسیدیم که ایشان تجربه خوبی در محیط های علمی، آموزشی و فرهنگی دارد و می تواند در اعتلای فرهنگ استان موثر باشد.

وی با اشاره به برخی انتقادها از این انتصاب گفت: نباید خود را در مسائل جناحی و حزبی که فصلی و زودگذر است درگیر کنیم و هر کس در داخل نظام فعالیت می کند و به ارزشها، نظام و ولایت اعتفاد عملی دارد باید بتواند به کشور خدمت کند و اگر عجله نکنیم بزودی آثار مدیریت جدید را خواهیم دید.



نوش آبادی تصریح کرد: با ساماندهی امور فرهنگی استان توسط مدیرکل جدید ارشاد و حمایت استاندار محترم و هنرمندان، آینده خوبی را برای استان پیش بینی می کنیم.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات مهدی احمدی مدیر سابق، اکبر اسکندری نژاد به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین معرفی شد.



