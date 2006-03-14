مجهز شدن تل آويو به هواپيماهاي پيشرفته جاسوسي درتابستان آينده

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه الوطن، منابع صهيونيستي از مجهز شدن اين رژيم به هواپيماهاي جنگي كه توانايي پرواز در مسافت طولاني دارند، خبر دادند.

اين منابع همچنين به اين مسئله اشاره كردند در صورت حمله به تاسيسات هسته اي ايران از اين هواپيماها استفاده مي شود.

روزنامه معاريو دراين باره نوشت : مجهز شدن نيروي هوايي اسرائيل به هواپيماهاي بدون سرنشين كه ساخت صنايع هوايي اسرائيل است ، از تابستان آينده آغاز مي شود.

اين روزنامه چاپ تل آويو به اين موضوع اشاره كرد كه اين هواپيماها توانايي آن را دارند كه به مدت 40 ساعت بدون وقفه در ارتفاع 16 كيلومتري با سرعت 350 كيلومتر در ساعت پرواز كند. همچنين اين هواپيماها مي توانند محموله اي به اندازه 300 كيلوگرم از جمله دوربين هاي پيشرفته و رادارها را حمل كنند.

اين روزنامه درادامه بيان كرد: ماموريت اصلي اين هواپيماها جمع آوري اطلاعات جاسوسي با هدف انجام حملات به واسطه هواپيماهاي جنگده است.

همچنين روزنامه الوطن عربستان اخيرا دريكي از شماره هاي خود نوشت : هنگامي كه از دان هالوتزيكي از كارمندان بلندپايه ارتش رژيم صهيونيستي در دسامبرگذشته ( آذر ماه ) درمورد امكان تكرار حمله مشابه به تاسيسات هسته اي عراق در منطقه اوسيراك عليه ايران سوال شد، وي گفت : چنين عملياتي پيمودن 2 هزار كيلومتربين اسرائيل تا تاسيسات اصلي هسته اي ايران را مي طلبد و اسرائيل توانايي انجام چنين عملياتي را ندارد بنابراين هرگز ايران و ديگركشورهاي خاورميانه حمله سال 1981 را درك نخواهند كرد.

اين درحالي است كه بسياري از تحليلگران ازجمله "ادوارد ان. لوتواك" نويسنده كتاب "منطق جنگ و صلح" در تحليلي كه در روزنامه اسرائيلي "ها آرتص"چاپ شد، در قبال موضوع تهديدات سران تل آويوعليه فعاليت هاي هسته اي ايران به ويژه طرح تهاجم احتمالي مورد نظر آنها مي نويسد: "بسياري از تحليلگران درباره حملات هوايي پيشگيرانه عليه تاسيسات هسته اي ايران بحث و گفتگو مي كنند، اما اين اقدام عملي به نظر نمي رسد".