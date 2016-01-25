روستاییان ملارد ۳۰ سال اجاره بهای اوقاف را پرداخت نکرده اند

حجت الاسلام مهدی توسلی درگفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:مجموعه اوقاف و امور خیریه بر اساس دریافت حق الاجاره از املاک وقفی هزینه می کند و به واقع بروز هر گونه خللی در این بخش، ارائه خدمات از سوی اوقاف را به چالش می کشد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملارد افزود: یکی از عمده ترین دغدغه های ما در شهرستان ملارد به روستای شش معطوف می شود، چرا که بخش قابل توجهی از ساکنان این روستا به مجموعه اوقاف و امور خیریه بدهکار هستند.

توسلی گفت: عده ای از مستاجران املاک اوقافی متاسفانه در طول سالیان گذشته، زمین و املاک وقفی را واگذار کرده اند و در حال حاضر افراد دیگری در قالب مراکز تجاری، تولیدی و ... در حال فعالیت هستند که اصل چنین واگذاری غیر قانونی است.

رئیس اوقاف و امور خیریه ملارد عنوان کرد: پیرو جلسه ای که در روستای شش داشتیم، موارد قانونی و شرعی املاک وقفی را تبیین کردیم و طی نشستی که با بزرگان و ریش سفیدان این منطقه برگزار شد، فرصتی یک ماهه را برای تعیین تکلیف املاک و اراضی وقفی مدنظر قرار دادیم که از آن زمان تا کنون قریب به سه ماه می گذرد.

وی افزود: بسیاری از ساکنان روستای شش به مجموعه اوقاف بدهکار هستند و برخی بیش از ۳۰ سال است که از پرداخت اجاره بها، اجتناب کرده اند.

رئیس اوقاف و امور خیریه ملارد گفت: در صورت استمرار وضعیت موجود و عدم تمکین این گروه، به ناچار موضوع را از طریق مبادی قانونی و قضایی پیگیری خواهیم کرد.

توسلی یادآور شد: املاک و اراضی مورد اشاره، در شرایط مذکور غصبی به شمار می روند و با عنایت به مدارک و مستنداتی که از این تصرفات داریم، امیدواریم ساکنانی که به مجموعه اوقاف بدهکار هستند، نسبت به تأمین و پرداخت تعهدات شرعی و قانونی خود در چارچوب تعاملی سازنده اقدام کنند.