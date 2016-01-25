۶۷ هزار دانش آموز در المپیاد ورزشی شهریار حاضر شده اند

علی ذبیحی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نقش تعیین کننده مسابقات ورزشی درون مدرسه ای در بستر سازی برای آماده سازی دانش آموزان در مسابقات استانی و کشوری اظهار داشت: با عنایت به کارآمدی چنین طرح هایی، مجموعه آموزش و پرورش شهریار، برگزاری المپیادهای ورزشی درون شهرستانی را به عنوان اولویتی ویژه مدنظر قرار داده است.

رئیس آموزش و پرورش شهریار افزود: یکی دیگر از محاسن این مسابقات، زمینه سازی برای حضور و بهره گیری تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی از سالن ها و مراکز ورزشی و فرهنگی موجود در این شهرستان است.

ذبیحی گفت: در ورزش های قهرمانی، دانش آموزان ورزشکار حرفه ای حضور به هم می رسانند اما در المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای، تمام دانش آموزان در سطح آماتور و مبتدی نیز امکان بروز استعدادهای خود را پیدا می کنند.

رئیس آموزش و پرورش شهریار عنوان کرد: المپیاد ورزشی شهریار در رشته های والیبال، بسکتبال، دوو میدانی، تنیس و ... اجرا می شود.

وی یادآور شد: با تدابیر اتخاذ شده، به توفیقات حائز اهمیتی دست یافته ایم و در رشته هایی همچون شنا و تنیس روی میز از پیشرفت محسوس و قابل توجهی برخوردار شده ایم.