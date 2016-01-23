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۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۷

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه:

۱۰ سارق حرفه‌ای در کرمانشاه دستگیر شدند

۱۰ سارق حرفه‌ای در کرمانشاه دستگیر شدند

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگيری۱۰ سارق حرفه‌ای با ۲۵ فقره سرقت طی ۲۴ ساعت گذشته در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا شيرزادی اظهار داشت: در پی افزايش سرقت محتويات خودرو در سطح شهر کرمانشاه، رسيدگی به موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با انجام كارهای اطلاعاتی و پليسی و گشت زنی های هدفمند ماموران کلانتری های حوزه انتظامی سطح شهر ۱۰سارق حرفه‌ای را در ۲۴ ساعت گذشته دستگير و به کلانتری هاي مربوطه منتقل کردند.

شیرزادی در ادامه تصريح کرد: دربازجوئی های به عمل آمده ازمتهمان ابتدا منکر بزه انتسابی شدند اما با ارائه مدارک و دلائل پليس سرانجام به ۲۵ فقره سرقت از جمله ۸خودرو، ۱۵مورد قطعات ومحتويات خودرو، همچنين ۲دستگاه موتورسيکلت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پايان ضمن اشاره به تشکيل پرونده و تحويل متهمان به پليس آگاهي از شهروندان خواست خودروهاي خود را به سيستم ايمني مجهز کرده و از نگهداري اشياء و اموال قيمتی، وجه نقد در خودروها خودداری کنند و هر گونه تردد مشکوک در اطراف خودروها را بلافاصله به مرکز فوريت های پليسي ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 3031494

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