به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا شيرزادی اظهار داشت: در پی افزايش سرقت محتويات خودرو در سطح شهر کرمانشاه، رسيدگی به موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با انجام كارهای اطلاعاتی و پليسی و گشت زنی های هدفمند ماموران کلانتری های حوزه انتظامی سطح شهر ۱۰سارق حرفه‌ای را در ۲۴ ساعت گذشته دستگير و به کلانتری هاي مربوطه منتقل کردند.

شیرزادی در ادامه تصريح کرد: دربازجوئی های به عمل آمده ازمتهمان ابتدا منکر بزه انتسابی شدند اما با ارائه مدارک و دلائل پليس سرانجام به ۲۵ فقره سرقت از جمله ۸خودرو، ۱۵مورد قطعات ومحتويات خودرو، همچنين ۲دستگاه موتورسيکلت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پايان ضمن اشاره به تشکيل پرونده و تحويل متهمان به پليس آگاهي از شهروندان خواست خودروهاي خود را به سيستم ايمني مجهز کرده و از نگهداري اشياء و اموال قيمتی، وجه نقد در خودروها خودداری کنند و هر گونه تردد مشکوک در اطراف خودروها را بلافاصله به مرکز فوريت های پليسي ۱۱۰ اطلاع دهند.