همايش افتخار حسيني در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام نهاوندي از سخنرانان اين همايش در اين مراسم كه روز گذشته برگزار شد، گفت: در قاموس سيد الشهدا و فرهنگ پر ارج عاشورايي ستم پذيري و نيز خروج از ارزش هاي عميق انساني هر چند كه همواره با به دست آوردن امتيازهاي مادي واجتماعي باشد، ذلت محسوب مي شود.

وي يادآور شد: در جريان كربلا هر دو گروه به دنبال عزت بودند اما در مصاديق با هم تفاوت داشتند كه يك گروه به دنبال كسب امتيازهاي دنيايي، رفاه طلبي و غيره بود و امروز جز بدنامي چيزي ديگري به جاي نگذاشته اند. ولي دسته ديگر عزت را بندگي خدا دانسته و امروز بر تارك فضايل ديني و تاريخ ايستاده اند.

در اين همايش 181 نفر شعر و مقاله ارايه كردند و در پايان آثار برگزيده معرفي و از صاحبان آنها تقدير شد.