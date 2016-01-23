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۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۲۴

دبیر ستاد توسعه علوم شناختی؛

علوم شناختی نیازمند تعاملات بین‌رشته‌ای بیشتر است

علوم شناختی نیازمند تعاملات بین‌رشته‌ای بیشتر است

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی گفت: تعامل هرچه بیشتر بین رشته‌های مختلف سبب می‌شود تا هویت حوزه جدیدی به عنوان علوم شناختی بیشتر محقق شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال خرازی در جلسات جمع‌بندی نظرات داوری طرح‌های پژوهشی گفت: طبیعت علوم شناختی ایجاب می‌کند که تعاملات بین رشته‌ای بیشتر شکل بگیرد؛ همچنین وجود اساتید مختلف از رشته‌های گوناگون در این مجمع، مبین این مطلب است که تعامل هرچه بیشتر بین رشته‌های مختلف سبب می‌شود تا هویت حوزه جدیدی به عنوان علوم شناختی بیشتر محقق شود.

در ادامه مجید نیلی رئیس گروه پژوهش، فناوری و توسعه زیرساخت از شرکت کنندگان درخواست کرد تا بدلیل اهمیت روز افزون علوم شناختی در جهان امروز بیش از پیش مبلّغ مهاجرت سایر اساتید و پژوهشگران و دانشجویان دیگر رشته‌های علمی به حوزه‌های علوم شناختی باشند.

جلسات جمع‌بندی نظرات داوری طرح‌های پژوهشی فراخوان شهریور ۹۴ ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با حضور چهل و یک نفر از اساتید حوزه‌های روانشناسی، علوم اعصاب، آموزش و پرورش، زبانشناسی، مدلسازی و فناوری‌های شناختی در محل پژوهشکده علوم شناختی واقع در شهر جدید پردیس برگزار شد.

در ادامه جلسه، محمد تقی جغتایی مشاور عالی ستاد در امور آموزش نیز بعنوان آخرین سخنران در جمع بندی جلسات ضمن تشکر از شرکت اساتید رشته‌های مختلف برگزاری برنامه بزرگ (هفته جهانی آگاهی از مغز) در اوایل اسفند ماه سال جاری را در تهران و سایر استان‌های کشور یادآوری کرد.

کد مطلب 3031512

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