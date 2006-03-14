كسي در برابر اراده ملت ايران توان ايستادگي ندارد / شعار ملت ايران شعار همه ملت هاي آزاده دنياست

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به گلستان ، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور صبح امروز در دومين ديدار مردمي خود در استان گلستان در اجتماع هزاران تن از مردم آق قلا، مردم اين ديار را مشهور به وفاداري، سلحشوري، صلابت، ايمان و مهمان نوازي عنوان كرد و گفت: فرهنگ اين ديار سرشار از زيبايي ها و هنرمندي ها است و اين مردم با دستان پربركت و همت هاي بلند فرزندان خود نمونه هاي ارزشمندي از فرهنگ ايران هستند.

وي با بيان اينكه آمده ايم تا بگوييم خدمتگزار شما هستيم افزود: مي خواهيم از نزديك با مشكلات شما آشنا شويم چون جوانان آق قلا بايد به اندازه جوانان گرگان و اصفهان و مشهد فرصت پيشرفت داشته باشد.

احمدي نژاد تصريح كرد: آستين ها را بالا بزنيد و ما نيز از حركت شما حمايت خواهيم كرد تا در اين سرزمين در آينده نزديك حتي يك جوان بيكار هم نماند.

رئيس جمهور توسعه و تجهيز مجموعه ورزشي سواركاري، تاسيس يك دانشگاه پيام نور، احداث يك سالن ورزشي مخصوص بانوان، لايروبي سد وشمگير و تجهيز بيمارستان را از جمله مواردي عنوان كرد كه براي رفع مشكلات و پيشرفت آق قلا در جلسه هيات دولت در استان گلستان مورد بررسي قرار خواهد گرفت و بودجه لازم براي آن اختصاص داده خواهد شد.

احمدي نژاد احداث صنايع تبديلي در اين منطقه را بسيار لازم و ارزشمند دانست و با اشاره به صنايع دستي مردم آق قلا گفت: قالي جاجيم شما از افتخارات صنايع دستي ايران است كه ما نيز از آن حمايت خواهيم كرد.

وي با بيان اينكه مردم تركمن هميشه براي ملت ايران خير و بركت داشته اند اظهار داشت: جوانان اين ديار خود را براي دوره اي پر از تلاش، مجاهدت و كار سازنده آماده كنند چون هيچ كشوري در اين راه به ما كمك نخواهد كرد و ما بايد تنها با تكيه بر بازوان خود و توكل به خدا ايران را بسازيم و به كشوري نمونه براي همه دنيا تبديل كنيم.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مسئله هسته اي كشورمان و تلاش دشمنان براي محروم كردن ايران از حق مسلم خود اظهار داشت: دشمنان ما با سلاح هسته اي مخالف نيستند چون مي بينيم كه اشغالگران قدس شريف به سلاح هسته اي مجهز كرده اند.

وي با بيان اينكه آنان از پيشرفت علمي، صنعتي و فناوري ما نگران هستند افزود: آنان نمي توانند در مقابل اراده ملت ما بايستند چون اين ملت آرزوي آنان را به گور خواهد فرستاد.

احمدي نژاد همچنين با اشاره به سفر برخي مقامات كشورهاي سلطه گر غربي به هند، پاكستان و افغانستان كه با اعتراضات گسترده مردم اين كشورها مواجه شده بود گفت: اين شعاري كه ملت ما مي دهد و در آن براي دشمنان مرگ را آرزو مي كند شعار همه ملت هاي آزاده دنياست و ملت ايران نيز آماده است كه از شما با همين شعارها پذيرايي كند كه مردم آق قلا شيعه و سني يكصدا فرياد زدند " مرگ بر آمريكا " .