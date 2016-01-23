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۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۲۵

تسلط ارتش سوریه بر روستای استراتژیک «التفاحیه» در حومه لاذقیه

تسلط ارتش سوریه بر روستای استراتژیک «التفاحیه» در حومه لاذقیه

نظامیان ارتش سوریه در ادامه پیشروی‌های خود در حومه استان لاذقیه موفق شدند کنترل کامل روستای استراتژیک «التفاحیه» واقع در حومه لاذقیه را در دست بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در حومه استان لاذقیه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها ارتش سوریه موفق شد کنترل کامل روستای استراتژیک «التفاحیه» واقع در حومه لاذقیه را در دست بگیرد.

شاهدان عینی اعلام کردند که ارتش سوریه در جریان درگیری با تروریست های تکفیری برای تسلط بر روستای «التفاحیه» ده ها نفر از آنها را به هلاکت رساند.

ارتش سوریه با تسلط بر روستای «التفاحیه» موفق شد منطقه «الربیعه» را از سه محور غرب، شمال و جنوب تحت محاصره خود درآورد.

از سوی دیگر، منابع رسانه ای از پیشروی ارتش سوریه در منطقه «الشیخ مسکین» واقع در حومه استان درعا خبر می دهند.

در همین حال، دیده بان حقوق بشر سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: جنگنده های ارتش روسیه روز گذشته در حمله به مواضع تروریست های تکفیری در حومه شمالی استان ادلب 23 عنصر تکفیری با تابعیت های مختلف را به هلاکت رساندند.

کد مطلب 3031525

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