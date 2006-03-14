آمده ام تا در پرسپوليس همه چيز را از صفر شروع كنم / براي هدايت تيم ملي ايران نيامده ام اما پيشنهاد كنند نه نمي گويم

به گزارش خبرگزاري" مهر" آري هان دررابطه با برنامه‌هايش دراين زمينه گفت: مي‌دانم كه پرسپوليس درچند سال گذشته وضعيت خوبي نداشته است. يكي از دلايل آمدنم به ايران هم همين بوده كه تلاش كنم پرسپوليس را بر اساس نام و اعتبارش به شرايط خوب و مطلوب گذشته بازگردانم. براين مبنا تلاش خواهم كرد مدرسه فوتبال هلند را در پرسپوليس پياده كنم. چون خودم بر اساس اين مكتب در فوتبال رشد و ارتقاء يافتم.

وي اضافه كرد: به طرفداران پرسپوليس حق مي‌دهم كه از وضعيت موجود ناراضي باشند، اما آنان بايد كمي دندان به جگر بگذارند و اجازه دهند كه كادر فني جديد تفكرات و برنامه‌هايشان را به اجرا بگذارند. بايد بگويم من به گذشته و مسايل و مشكلات قبلي باشگاه زياد كاري ندارم و آمده‌ام همه چيز را از صفر شروع كنم و با شيوه‌ها و متدهاي روز فوتبال، پرسپوليس را به شرايط مطلوب برسانم.

"آري‌هان" با اشاره به اينكه در پرسپوليس "يونگ" دستيار اولش به حساب مي‌آيد، گفت: همان كادري كه در تيم ملي چين با من كار مي‌كردند، در پرسپوليس هم كنار دستم هستند تا همان‌گونه كه در چين نتيجه گرفتيم، درپرسپوليس هم به نتايج موردنظر دست يابيم.

وي در عين‌حال از كساني كه حميد استيلي را بعنوان دستيار به او معرفي كرده‌اند تشكر كرد و گفت: از حضور حميد استيلي در كنارم خوشحالم، چرا كه او توانايي بالايي دركار مربيگري دارد و با توجه به اينكه بازيكن بزرگي بوده و سالها نيز در پرسپوليس زحمت كشيده مي‌تواند همكار خوبي برايم به حساب آيد. تا آنجا نيز كه مي‌بينم امروز در باشگاه افراد زيادي براي موفقيت تيم زحمت مي‌كشند و همه نيز در اين راه با يكديگر متحد هستند.

سرمربي هلندي پرسپوليس با اعلام اينكه نمي‌داند چرا محمود خوردبين از سرپرستي تيم كنار رفته، گفت: بطور مسلم ما در كنارمان نياز به يك سرپرست داريم تا برنامه‌هاي تيم را هماهنگ ساخته و همه جا دوروبر تيم پرسپوليس باشد. با اين حال انتخاب سرپرست جديد به مديرعامل باشگاه برمي‌گردد.



سرمربي هلندي تيم پرسپوليس راجع به تيم ملي فوتبال ايران گفت: با شناختي كه از فوتبال ايران و لژيونرهايش دارم معتقدم كه تيم ملي ايران، تيم قوي‌يي است. نكته مهمي كه در رابطه با اين تيم وجود دارد اين است كه بايد همه دست به دست هم بدهند تا ايران از گروهش صعود كند و به شخصه فكر مي‌كنم كه ايران مي‌تواند از اين گروه صعود كند.

وي درعين‌حال گفت: متأسفانه درخارج تبليغات روي تيم ملي فوتبال ايران ضعيف است و خيلي‌ها نمي‌دانند كه ايران به جام‌جهاني آلمان 2006 صعود كرده است كه بايد در اين زمينه با تبليغات بيشتري وارد شويد.

آري‌هان در پاسخ به اين نكته كه رسانه‌هاي خارجي اعلام كرده‌اند كه شما براي تصدي سرمربيگري تيم ملي ايران راهي اين كشور شده‌ايد تا پرسپوليس گفت: نه اصلاً چنين مسأله‌اي نيست و من براي آمدن به ايران با آقاي محمدحسن انصاري‌فرد صحبت كرده‌ام و حتي وقتي با پيشنهادهاي جديدي مواجه شدم، زيرقولم نزدم و ديديد كه طبق توافق انجام شده در زمان مقرر به تهران آمده و كارم را شروع كردم. با اين حال طبيعي است كه اگر در آينده به من پيشنهاد مربيگري تيم ايران شود، به آن نه نمي‌گويم.

وي راجع به صحبت‌هاي "اسكولاري" سرمربي تيم ملي پرتغال گفت: "اسكولاري" مرا خوب مي‌شناسد و مي‌داند كه در صورتي كه روي نيمكت تيم ملي ايران در جام‌جهاني بنشينم، حريف سرختي براي او و تيم پرتغال به حساب مي‌آيم. از اين حيث او فكر مي‌كند كه من در آلمان 2006، روبروي وي قرار مي‌گيرم.