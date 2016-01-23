  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۱۳

پیش‌بینی قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۶

پیش‌بینی قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۶

به‌دلیل رشد ضعیف اقتصادی برزیل، چین و روسیه و همچنین معتدل شدن دما در ژاپن، اروپا و آمریکا روند تقاضا برای نفت در سال جاری میلادی با کندی پیش خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «اینترنشنال بیزینس تایمز»، موسسه رتبه بندی «مودی» آمریکا پیش بینی خود را از قیمت جهانی نفت در سال جاری میلادی ۱۰ دلار کاهش داد و رقم ۳۳ دلار را برای هر بشکه نفت خام برنت اعلام کرد.

در همین حال کارشناسان اقتصادی این موسسه اعلام کردند: روند فزونی عرضه بر تقاضا در سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت و مازاد تولید روزانه به ۵۰۰ هزار بشکه می رسد.

همچنین کارشناسان اقتصادی موسسه رتبه بندی «مودی» آمریکا بر این باور هستند که به قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی بطور متوسط ۵ دلار دیگر اضافه می شود.

بر همین اساس، به دلیل رشد ضعیف اقتصادی برزیل، چین و روسیه و همچنین معتدل شدن دما در ژاپن،  اروپا و آمریکا روند تقاضا در سال جاری میلادی با کندی پیش خواهد رفت.

کد مطلب 3031536
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها