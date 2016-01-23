به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «اینترنشنال بیزینس تایمز»، موسسه رتبه بندی «مودی» آمریکا پیش بینی خود را از قیمت جهانی نفت در سال جاری میلادی ۱۰ دلار کاهش داد و رقم ۳۳ دلار را برای هر بشکه نفت خام برنت اعلام کرد.

در همین حال کارشناسان اقتصادی این موسسه اعلام کردند: روند فزونی عرضه بر تقاضا در سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت و مازاد تولید روزانه به ۵۰۰ هزار بشکه می رسد.

همچنین کارشناسان اقتصادی موسسه رتبه بندی «مودی» آمریکا بر این باور هستند که به قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی بطور متوسط ۵ دلار دیگر اضافه می شود.

بر همین اساس، به دلیل رشد ضعیف اقتصادی برزیل، چین و روسیه و همچنین معتدل شدن دما در ژاپن، اروپا و آمریکا روند تقاضا در سال جاری میلادی با کندی پیش خواهد رفت.