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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احداث اردوگاههاي اقامتي در مناطق جنگي

احداث اردوگاههاي اقامتي در مناطق جنگي

مديركل دفتر امور مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از اختصاص 5/1 ميليارد تومان به منظور احداث اردوگاههاي اقامتي در مناطق جنگي طي سال آينده خبر داد.

نادري نسب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اعتباري براي اردوهاي راهيان نور اختصاص يافته و بر اساس آن اردوگاههاي اقامتي در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور احداث مي شود.

وي خاطر نشان كرد: در صورتي كه سفر مسافران و خانواده هاي شهدا به مناطق جنگي سازماندهي و مديريت نشود ، مشكلات بيشماري به وجود مي آيد. به همين دليل تامين مكان اقامتي و ارايه تسهيلات به اين افراد در اولويت برنامه هاي سال آينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار دارد.

مديركل دفتر امور مجلس و هماهنگي استانهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: در لايحه بودجه سال 85 ، 5/1 ميليارد تومان نيز براي موزه دفاع مقدس اختصاص يافته و همچنين با اختصاص 500 ميليون تومان ، سازمان بايد اقدامات لازم را در جهت راه اندازي موزه انقلاب اسلامي انجام دهد.

نادري نسب گفت: به منظور احداث يادمان هاي شهداي دوران دفاع مقدس ، مبلغ يك ميليارد تومان نيز در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گرفته است.

کد مطلب 303155

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