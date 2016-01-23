به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی در نامه مشترکی به رئیس جمهوری، مراتب قدردانی بانک های دولتی و خصوصی و همچنین موسسه های اعتباری مالی را از تلاش های دولت تدبیر و امید و تیم مذاکره کننده هسته ای در لغو تحریم های بانکی اعلام کردند.

در این نامه خطاب به رئیس جمهوری آمده است: بانک های کشور در سال های پس از انقلاب نقش بی بدیلی در توسعه و پیشرفت کشور داشته اند؛ به ویژه در ایام تحریم ظالمانه با داشتن سهم ۹۰ درصدی در تامین مالی پروژه ها و نیازهای واحدهای مختلف تولیدی و اقتصادی، پشتوانه محکمی برای پیشبرد اقتصاد کشور بودند.

تحریم های ظالمانه و قیدوبندهایی که به پای بانک های کشور برای جلوگیری از فعالیت جهانی و بهره بردن از بانکداری بین الملل گذاشته شد، باوجود لطماتی که بر سیستم بانکی کشور وارد کرد، نتوانست بر اراده بانک ها در یافتن راه های مختلف جهت انجام فعالیت های خود تاثیر بگذارد و در سخت ترین شرایط بانک های کشور وظیفه ملی و حیاتی خود را در پشتیبانی از اقتصاد کشورمان خصوصاً تجارت خارجی کشور در حد توان انجام دادند.

در ادامه این نامه آمده است: اینک که با عنایت پروردگار متعال، مقاومت و اراده ملت بزرگ ایران و در سایه هدایت و راهبری مقام معظم رهبری و تدابیر خردمندانه و ارزشمند حضرتعالی و دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه وزیر امور خارجه و تیم مذاکره هسته ای، لغو تحریم های ناعادلانه بین المللی تحقق یافته و نظام پولی و بانکی کشور از فهرست تحریم های ظالمانه خارج شد، برخود فرض می دانیم از جنابعالی و تیم مذاکره کننده و همه کسانی که به نحوی در این موفقیت نقش داشتند قدردانی نمائیم.

رجاء واثق داریم با استفاده از تجارب ارزشمند دوران تحریم که مصداقی از عمل به ارزش های اقتصاد مقاومتی بود، سیستم بانکی کشور با نگاه به افق نو و فرصت های تاریخی که جهت شکوفایی اقتصاد ملی فراهم شده است، کارآمدتر و پرتلاش تر در مسیر تحقق اهداف اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قدم برخواهد داشت.

با اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها، مشکل تبادل بین بانکی بین المللی (سوئیفت) ۱۲ بانک دولتی و خصوصی کشور برطرف و بعد از سالها، دوباره مبادلات بین بانکی و گشایش ال. سی برای آنها امکانپذیر شد.