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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۲۹

استانداراردبيل اعلام كرد:

پرداخت 30 ميلياردتومان تسهيلات براي نوسازي خانه هاي روستايي استان اردبيل

استانداراردبيل گفت: بزودي مبلغ 30 ميليارد تومان تسهيلات براي نوسازي و بازسازي خانه هاي روستايي استان اردبيل اختصاص خواهد يافت .

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر در اردبيل ، نيكزاد در مورد  پرداخت تسهيلات براي نوسازي خانه هاي روستايي در استان اردبيل افزود: :امسال استان اردبيل از محل تسهيلات مربوط به نوسازي و بازسازي واحدهاي مسكوني روستايي 30 ميليارد تومان اعتبار دارد .

به گفته وي  قرار است توزيع اعتبار مذكور با هماهنگي هاي به عمل آمده بابانك هاي عامل بزودي و با  معرفي بنيادمسكن انقلاب اسلامي استان آغازشود .

 نيكزاد با  دعوت از دستگاه هاي اجرايي براي ارايه آماردقيق در اين خصوص خاطرنشان كرد:براي حصول اطمينان از محقق شدن آمارفوق،بررسي هاي عيني نيز به عمل خواهدآمد.

کد مطلب 303157

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