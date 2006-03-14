پرداخت 30 ميلياردتومان تسهيلات براي نوسازي خانه هاي روستايي استان اردبيل

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر در اردبيل ، نيكزاد در مورد پرداخت تسهيلات براي نوسازي خانه هاي روستايي در استان اردبيل افزود: :امسال استان اردبيل از محل تسهيلات مربوط به نوسازي و بازسازي واحدهاي مسكوني روستايي 30 ميليارد تومان اعتبار دارد .

به گفته وي قرار است توزيع اعتبار مذكور با هماهنگي هاي به عمل آمده بابانك هاي عامل بزودي و با معرفي بنيادمسكن انقلاب اسلامي استان آغازشود .

نيكزاد با دعوت از دستگاه هاي اجرايي براي ارايه آماردقيق در اين خصوص خاطرنشان كرد:براي حصول اطمينان از محقق شدن آمارفوق،بررسي هاي عيني نيز به عمل خواهدآمد.