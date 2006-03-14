نخستين همايش آواها و نواهاي مذهبي لرستان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر" ، در اين همياش تحت عنوان ويژه سوگواري هاي لرستان برپا مي شود،افرادي چون علي اكبر شكارچي، مير جلال الدين كزازي، علي معلم دامغاني، جابر عناصري، هوشنگ جاويد، رضا مهدوي سخنراني خواهند كرد.

آرش اوستا دبير نخستين همايش آواها و نواهاي مذهبي گفت: نخستين سال اين همايش ويژه سوگواري مردم لرستان است كه در قالب كنسرت پژوهشي و موسيقي كارگاهي به علاقمندان معرفي خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه اين همايش بر اساس پژوهش هاي خودم صورت گرفته است، افزود: هدف ما برگزاري اين همايش ثبت وضبط آئين هاي مختلف مردم لرستان است كه با بي توجهي مواجه شده است.

اوستا درپايان با اعلام خبر انتشار يك جلد كتاب و دو لوح فشرده از اين همايش، تصريح كرد: تمام تلاش و باور ما اين است كه يك كار پژوهشي انجام دهيم تا بتوانيم اين قسمت از موسيقي بومي كشورمان را حفظ كنيم.