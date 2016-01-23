برگزاری اردوهای زیارتی برای مددجویان مورد توجه قرار گرفته است

ابوالقاسم رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی برای مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: بیش از یک هزار مددجوی کمیته امداد از ابتدای سال تاکنون به اردوی سیاحتی و زیارتی اعزام شده اند.

وی عنوان کرد: اردو های سیاحتی و زیارتی این مددجویان بیشتر در استان های فارس، قم، خراسان رضوی و اصفهان برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هزینه های برگزاری اردو های سیاحتی و زیارتی مددجویان از کمک های خیران و اعتبارات کمیته امداد تامین شده است.

وی اظهار داشت: برگزاری اردو های سیاحتی و زیارتی در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته از رشد بالایی برخوردار بوده است.

رستگار خاطرنشان كرد: در این استان از ابتدای سال تاکنون ۱۴دوره اردویی برای مددجویان برگزار شده است.