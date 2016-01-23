شماره ۱۱۶ ماهنامه خیمه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۱۱۶ ماهنامه خیمه به مدیرمسئولی محمدرضا زائری و با آثار و گفتاری از جابر عناصری، رسول نجفیان، بهروز غریب پور، ناصر نقویان، بهزاد فراهانی، سید مهدی طباطبایی، سید ناصر هاشم زاده، رضا اسماعیلی، اسماعیل امینی، احمد مبلغی، محمدرضا سنگری منتشر شد.

محمدرضا زائری در سرمقاله خود به اشاره به وقایع نیجریه و شهادت شیخ نمر می‌نویسد: «قطره سپید اشک، قطره سیاه مرکب و قطره سرخ خون هرکدام زندگی ساز و انسان‌ساز و جامعه سازند… کسانی هستند که هر سه قطره را با هم دارند. اینان روحانیون دانشمندان شهیدند.»

وی همچنین ضمن اعتراض جدی به مسببان حادثه سفارت عربستان می‌نویسد: «به جای نمایش عقلانیت و معنویت و عدالت شیعی حمله و غارت را نشان می‌دهیم و به‌جای ترویج اعتدال شیعی، ‌در چپاول اموال سفارت عکس سلفی می‌گیریم. مسئول این وضعیت کیست؟ جز آنان که به‌جای تقویت تفکر و اندیشه در کوره احساسات و عواطف دمیدند و سرمایه‌های جوان تشیع را صرفاً به شور مداحی حج فلان و حاج بهمان مشغول کردند؟ بزرگ‌ترهایی که به‌جای ترویج تفکر رو اندیشه همه‌اش بر حماسه و عاطفه تأکید داشتند؟ صداوسیمایی که در برنامه‌های دینی و مناسبتی‌اش پخش برخی مجالس روضه بر محتوای غنی فکری روایات اهل‌بیت غلبه دارد؟ امروز مسئول فاصله گرفتن لحظه‌به‌لحظه بخش عمده‌ای از مخاطبان نسبت به ارزهای دینی و آرمان‌های انقلابی کیست؟ بسیاری هم می‌فهمند و در جلسات خصوصی بسیار تند و صریح سخن می‌گویند از ترس فحش خورند در سطح عمومی به روی خودشان نمی‌آورند. بزرگ‌ترهایمان که خوش‌دلانه مشغول انتخابات خبرگان‌اند و کوچک‌ترهایمان هم که بیش از دین محمد و آل محمد (ص) نگران آبرو و آینده خودشان و موقعیت اجتماعی‌شان هستند.»

در این شماره از ماهنامه خیمه پرونده‌هایی با عناوین: «از پیامبر رحمت تا اسلام خشونت»، ‌ «سی سال برگزاری شب‌شعر عاشورا»، ‌ «نقد و بررسی فیلم محمد (ص) ساخته مجید مجیدی»، ‌ گزارش از نشست وعاظ مشهور در مجموعه سرچشمه و گزارشی از برنامه‌های معرفتی، ‌فرهنگی و هنری که در محرم برگزارشده بود ‌نیز منتشرشده است.

در بخش هنر، بهزاد فراهانی به بهانه ایفای نقش اشعث در نمایش ترور و رسول نجفیان و سیاوش طهمورث هم به بهانه سوگینه خوانی در اجتماع آیینی هنرمندان با خیمه گفت‌وگو کرده‌اند. بهروز غریب پور نیز یادداشتی در مورد اپرای عروسکی عاشورا نوشته است. گفت‌وگوی سید ناصر هاشم زاده و سعید مستغاثی درباره فیلم محمد (ص) ‌ ساخته مجیدی از دیگر مطالب بخش هنر است.

فؤاد ایزدی در پرونده «از پیامبر رحمت تا اسلام خشونت گفته» می‌گوید: «اسلام هراسی ریشه در لیبرالیسم دارد»، هاشم هاشم زاده هریسی از «سهم هشتاد درصدی مسلمانان در اسلام هراسی» گفته و سید رضا اکرمی نیز «آگاه‌سازی و افشاگری را دو راه‌حل مشکلات منطقه» دانسته است. احمد مبلغی هم در مقاله‌ای تفصیلی به «هویت واحد اسلامی با‌ عنوان رمز وحدت امت مسلمانان» پرداخته است.

ناصر نقویان، ‌ سید مهدی طباطبایی، علی سرلک و مرتضی صالحی خوانساری هم از اجتماع وعاظ و سخنرانان مطرح در مجموعه سرچشمه سخن گفته‌اند.

ماهنامه خیمه که ۱۳ سال از انتشار آن می‌گذرد اولین نشریه تخصصی با موضوع امام حسین(ع)، ‌ عاشورا، هنر/ ادبیات/ آیین‌های عاشورایی است.