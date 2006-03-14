استراليا نيروهايش را از عراق خارج نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، "برندان نلسون" (Brendan Nelson) وزير دفاع استراليا در گفتگو با راديو "اي.بي.سي" اين كشور در اين باره اظهارداشت كه 450 سرباز براي حفاظت از مهندسان ارتش ژاپن و آموزش نيروهاي امنيتي عراق در جنوب اين كشور مستقر هستند كه پس از خروج ژاپني ها وظايف ديگري را در اين منطقه برعهده خواهند گرفت.



اين مقام استراليايي كه هفته گذشته از نيروهاي نظامي كشورش در عراق ديدار كرد افزود كه در سه تا چهار ماه آينده ما در حين انتقال ژاني ها، جايگزين آنان خواهيم شد.



وي افزود كه "استراليا از نيروهاي امنيتي، پليس و مقامات محلي در اداره و كنترل امورشان دفاع خواهد كرد و به درخواست هاي دولت عراق نيز پاسخ خواهيم گفت ".



درحالي كه در ابتدا اعلام شده بود نيروهاي استراليايي اواسط سال جاري از عراق خارج خواهند شد ، وزير دفاع استراليا در اين زمينه تصريح كرد كه آنها تا سال 2007 در عراق باقي خواهند ماند .



اين مقام استراليايي همچنين خاطرنشان كرد كه وي درباره خبري كه از سوي جان ريد وزير دفاع انگليس مبني بر اينكه 800 تن از نيروهاي اين كشور را از جنوب عراق خارج خواهد كرد و 7000 تن ديگر را در اين كشور نگه خواهدداشت ، اعلام شد با وي گفتگو كرده است.



استراليا علاوه بر اينكه 450 نيرو در جنوب عراق دارد، 450 سرباز ديگر نيز در نقاط ديگر ازجمله در اطراف بغداد دارد.

کد مطلب 303163