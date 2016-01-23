به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکامل تقوی نژاد در بازديد از بخش هاي مختلف طرح جامع مالياتي گفت: طرح جامع مالياتي اولويت دارترين برنامه سازمان و حتي از برنامه هاي اولويت دار وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در اين بازديد اظهار داشت: طرح جامع مالياتي کشور از مهمترين آرزوهاي نظام اقتصادي کشور است که با تلاش و همت والاي مسئولان و کارکنان نظام مالياتي و با همراهي ديگر بخش هاي اقتصادي کشور به اين مرحله رسيده و اميدواريم با درنظر گرفتن همه ابعاد و نيازهاي سازمان مالياتي، اقتصاد کشور از شفافيت، ارتباطات نو، کارکردهاي پيشرفته و رفتار ونگرش جديد حاکم بر اين نظام بهره مند گردد.

وي با بيان اينکه در تمام کشورهاي موفق دنيا به منظور اجراي عدالت مالياتي و بازتوزيع مجدد ثروت در جامعه، کارکنان نظام مالياتي را به فناوريها و ابزارهاي نوين تجهيز مي کنند، خاطرنشان کرد: فناوري هاي نوين اطلاعاتي، اطلاعات شفاف و نسبتا دقيقي از فعالان اقتصادي در اختيار نظام مالياتي قرار مي دهند و اين امر، امکان شناسايي موديان مالياتي را فراهم مي سازد.

تقوي نژاد با اشاره به اينکه تسهيل در ارتباط با مردم و برقراري ارتباط حسنه و شفاف با موديان، از مهمترين مزاياي طرح جامع مالياتي است، گفت: با اجراي طرح جامع مالياتي، بخش عمده اي از سياست ها و استراتژي هاي کلان نظام مالياتي محقق شده و سازمان امور مالياتي در مسير تحولات عميق و دامنه دار و همچنين بازسازي اساسي فرايندها قرار مي گيرد.

وي اضافه کرد: طرح جامع مالياتي يک طرح سازماني نيست بلکه اين طرح ابعاد ملي دارد و مسئولان ارشد نظام چشم به اجراي کامل اين طرح بسته اند و انتظار دارند تا با جديت با فساد و فرار مالياتي مقابله کند، گفت:با اجراي اين طرح قطعا مي توانيم با اطلاعات شفافي که از بخش هاي مختلف اقتصاد به دست مي آوريم و دسترسي هايي که از سوي ذي نفعان طرح کسب مي کنيم، مطابق قانون با کساني که فرار مالياتي مي کنند مقابله نماييم.

رئيس کل سازمان همچنين موضوع واحديابي الکترونيک را يکي از طرح هاي مهم سازمان عنوان کرد که از سال آينده به اجرا در خواهد آمد و کمک قابل توجهي به شناسايي موديان مالياتي خارج از تور مالياتي خواهد کرد.

وي در پايان بر ضرورت آموزش همه کارکنان سازمان با اهداف، کارکردها و الزامات طرح جامع مالياتي تاکيد کرد و گفت:کارکنان سازمان به عنوان کاربران طرح جامع مالياتي بايد با اين تکنولوژي نوين و روش هاي بومي شده آن ارتباط منطقي برقرار کنند.