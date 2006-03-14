دانشگاه صنعتي شريف دانشجويان متخلف را شناسايي مي كند / جريان دانشگاه شريف با صدور بيانيه اي خاتمه مي يابد

دكتر "اصغر زارعي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در خصوص اتفاقات ديروز در دانشگاه صنعتي شريف در حال حاضر حراست وزارت علوم اقدام خاصي را انجام نمي دهد و پي گيري هاي لازم بيشتر توسط حراست و كميته انضباطي خود دانشگاه صنعتي شريف انجام مي شود.

وي اظهار داشت: مسلما دانشجوياني كه رئيس دانشگاه را مورد ضرب و شتم قرار دادند، توسط حراست دانشگاه شناسايي مي شوند و دانشگاه صنعتي شريف اقدامات لازم را انجام مي دهد.

مدير كل حراست وزارت علوم اضافه كرد: وزارت علوم در حال حاضر برنامه خاصي در رابطه با برخورد با دانشجويان متخلف ندارد و بايد اطلاعات كافي را در زمينه دانشجويان و وضعيت روز گذشته را دريافت كند. در صورتي كه انتظامات و حراست دانشگاه صنعتي شريف اطلاعات لازم را در اختيار وزارت علوم قرار دهند، حراست وزارت علوم نيز اقدامات لازم را به عمل مي آورد.

وي با بيان اين كه موضع حراست برخورد نيست و در صدد برقراري آرامش و امنيت در دانشگاه ها است افزود: به دنبال صحبت با نمايندگان دانشجويان اين جريان با صدور بيانيه اي خاتمه مي يابد و تجمعي برپا نمي شود و دانشگاه در آرامش به سر خواهد برد.