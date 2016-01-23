کمبود ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله موسوی بهار ظهر شنبه در کارگروه سلامت شهرستان نهاوند بابیان اینکه موفقیتهای دولت و ملت ایران و راهنماییهای مقام معظم رهبری بهعنوان دیدهبان نظام در کسب دست آوردهای هستهای و روابط بینالملل قابلتحسین و تقدیر است، افزود: ایران اسلامی پایتخت حضور سیاسیون شده که این امر نشان از عقل، خرد و حکومت دانایان به رهبری مقام معظم رهبری است.
وی بابیان اینکه حوزه اصلی فعالیت دانشگاه علوم پزشکی فراهم کردن بهداشت و درمان مردم است، گفت: تأمین ۳۰ درصد از نیازهای بخش بهداشت و درمان مردم برای وزارت بهداشت و درمان تعریفشده و مابقی آن نیز با توسعه و مشارکت و حمایت دستگاههای امدادرسانی همچون هلالاحمر، بهزیستی و محیطزیست محقق میشود.
وی در ادامه بابیان اینکه شهرستان نهاوند در مسیر بازگشت مسافران و زوار کربلا بود آمار مبتلایان به آنفلوانزا در آن کنترل و مهارشد، به کمبودهای بخش درمان استان اشاره و با بیان اینکه کشور درزمینهٔ سرانه تختهای بیمارستانی کمبودهایی دارد، گفت: کمبود یک هزار تخت بیمارستانی در استان همدان احساس میشود و شهرستان نهاوند نیز در این آمار سهمی دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند نسبت به سایر نقاط استان از شرایط مطلوبتری برخوردار است و درصدد برطرف کردن این مشکل در سایر بیمارستانهای استان همدان نیز هستیم، گفت: با افتتاح چند بیمارستان نیمهکاره استان که یک بیمارستان آن در شهرستان نهاوند قرار دارد مشکلات این بخش حلوفصل خواهد شد.
حبیبالله موسوی بهار به اجرای طرح جامع تحول نظام سلامت اشاره و بابیان اینکه یکی از وظایف این طرح کاهش فرانشیز دریافتی از مردم بود، گفت: در این طرح حق پرداخت ۳ درصدی برای روستاییان و ۶ درصدی برای شهرنشینان تعریفشده که با توجه به خدمات دهان و دندان میانگین آن به ۱۰ درصد نیز میرسد.
وی بابیان اینکه با توجه به آمار و ارقام موجود در تمام زمینههای درمانی پیشرفت و استقبال عمومی را شاهد هستیم، افزود: تنها در خصوص زایمان طبیعی رایگان در استان همدان ۲۲ هزار مورد زایمان طبیعی ثبتشده است.
وی اظهار داشت: اعتبارات طرح تحول نظام سلامت در استان همدان ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به گذشته رشد قابلتوجهی دارد.
۱۸ دستگاه آمبولانس به استان همدان تحویل دادهشده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه در سایه اجرای این طرح امداد هوایی و ۱۸ دستگاه آمبولانس هرکدام به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان به استان همدان تحویل دادهشده است، گفت: در سال آتی تعدادی آمبولانس برای استان در نظر گرفتهشده که ارزش هر آمبولانس ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
وی بابیان اینکه مردم و خانوادهها نباید جز داشتن دغدغه بیماری دغدغههای دیگری داشته باشند، گفت: اقبال عمومی مردم در پذیرش و ویزیت شدن و استفاده از امکانات بیمارستان دولتی حاکی از ثمربخش بودن این امر مهم در کشور بوده است.
موسوی بهار بابیان اینکه در اعتبارات سال آینده برای تجهیز و نوسازی بیمارستان آیتالله حیدری نهاوند ردیف بودجهای در نظر گرفتهشده است، گفت: برای پروژههای خانه بهداشت شهر کیان، درمانگاه شماره ۲ نهاوند و بابا قاسم دو میلیارد تومان اعتبار تخصیص دادهشده است.
وی عنوان کرد: یکی از معضلهای موجود بدهی بیمهها به پزشکان و پرستاران است که امروز رسالت و وظیفه سختی بر عهدهدارند و امید داریم بیمهها نسبت به پرداخت معوقات بهصورت جدی وارد عمل شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: کار فرهنگی و حضور دانشجویان در شهرستان نهاوند باعث تبادل فرهنگ و افزایش شوق و امید در میان مردم و دانشجویان خواهد شد و حضور دانشجویان در یک شهر نشان از پویا و فرهیخته بودن آن شهر است.
رئیس شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاوند نیز بابیان اینکه مجموعه بهداشت و درمان نهاوند در بحث بیماریهای دهان و دندان پس از اجرای طرح تحول سلامت اقدامات ارزنده و برجستهای انجام داده است، گفت: بیش از ۶ هزار واریش فلوراید در مدارس نهاوند انجامشده است.
جلالالدین امیری گفت: پس از اجرای طرح تحول سلامت در شهرستان نهاوند همزمان با کل کشور شاهد مراجعه گسترده مردم به مراکز درمانی شهرستان نهاوند بودیم.
آمار مراجعه مردم به پزشکان تخصصی و عمومی روبه افزایش است
وی با بیان اینکه با اختصاص تجهیزات به بیمارستانهای نهاوند وضعیت خدمات ارائهشده در مراکز درمانی نهاوند قابلمقایسه با قبل از اجرای طرح نیست، گفت: آمار مراجعه مردم به پزشکان تخصصی و عمومی در شهرستان از ابتدای سال ۹۳ تاکنون به بیش از ۵۴۶ هزار و ۷۱۵ نفر میرسد که در مقایسه با آمار سال ۱۳۹۲ و قبل از اجرای طرح پیشرفت چشمگیری دارد.
امیری عنوان کرد: تعداد اعمال جراحی که قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت در شهرستان انجامشده حدود هفت هزار و ۷۲۳ عمل بوده که پسازآن تا به امروز به ۱۹ هزار و ۲۳۴ هزار عمل رسیده است که این خود نویدی برای مسئولان امر است.
وی اظهار کرد: در پیروزی انقلاب اسلامی ایران پروژههایی در بخش بهداشت و درمان نهاوند راهاندازی و به بهرهبرداری خواهد رسید که از جمله آنها بخش اطفال در بیمارستان آیتالله علیمرادیان و راهاندازی کلینیک تخصصی موقت نهاوند در اداره پست سابق است.
جلالالدین امیری عنوان کرد: اعتبار این دو پروژه سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که تمامی این پروژهها به برکت اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت در شهرستان نهاوند اجرا شده است.
وی از جذب سرمایهگذار برای راهاندازی مرکز MRI در شهرستان خبر داد و گفت: امیدواریم پس از رایزنیهای طرفین اقدامات منشأ خیری برای مردم نهاوند باشد
جلالالدین امیری بابیان اینکه در بحث بیماریهای خاص مبلغ دریافتی بسیار پایین است، گفت: پس از اجرای نظام تحول سلامت مددکاری بیماران خاص به ۹۳۵ میلیون تومان افزایش پیداکرده است که برای بیماران در حد رایگان است.
بیشترین آلودگی آب در نهاوند مربوط به روستاهای شهرستان است
فرماندار نهاوند نیز بابیان اینکه اقداماتی در خصوص رفع آلودگیهای موجود در آب انجامشده است، گفت: بیشترین آلودگی آب در نهاوند مربوط به روستاهای شهرستان است.
کریم حمیدوند با بیان اینکه با اقدامات و آزمایشهای مکرر شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مرکز بهداشت شهرستان نهاوند، مشکلی در خصوص آب شهری نهاوند دیده نمیشود، افزود: در روستاهای شهرستان نهاوند که نیمی از جمعیت شهرستان را تشکیل میدهند به سبب عبور آبهای جاری از منبع و چاههای آب، گلآلود شدن و گاهی آلوده شدن آب مشاهده میشود.
حمیدوند بابیان اینکه آبدارانی که در روستاها فعالیت میکنند نقش مفید و مؤثری درحفظ سلامت آب دارند، گفت: آموزشهایی برای آنها در نظر گرفتهشده است.
وی میزان سلامت آب نهاوند را نسبت به گذشته مطلوب و بهتر خواند و گفت: برخی از شبکهها به دلیل مجتمع و شبکهای بودن آنها کمک بسیاری به سالم ماندن آب دارد.
وی عنوان کرد: رسیدگی بهتر و هرچه بیشتر به این امور مستلزم ارائه گزارش شفاف به فرمانداری و اداره آبفا روستایی و شهری است.
وی عنوان کرد: شهرستان نهاوند دارای بهترین آزمایشگاه آب در سطح استان همدان است.
منحنی سن جمعیت شهرستان نهاوند به سمت سالمندی می رود
فرماندار نهاوند با ابراز تأسف از اینکه منحنی سن جمعیت شهرستان نهاوند به سمت سالمندی می رود که با توجه به اینکه با بالا رفتن سن مقاومت بدن در برابر میکروبها و آلودگیها کمتر میشود، افزود: باید مسئولان آبفار با توجه به اینکه جمعیت شهری و روستایی نهاوند مساوی است اقدامات لازم را برای هرچه بهتر و سالمتر کردن آب روستایی انجام دهند.
فرماندار نهاوند بابیان اینکه پس از انقلاب اسلامی تاکنون خدمات ارزندهای از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مردم ایران اسلامی به ارمغان گذاشتهشده است و نباید آنها را نیز نادیده گرفت، افزود: در دهه فجر سال جاری طبق لیست ابلاغی از استانداری همدان، ۵۳ پروژه در نهاوند به بهرهبرداری میرسد.
گفتنی است در حاشیه جلسه رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و فرماندار شهرستان از بخش اطفال بیمارستان آیتالله علیمرادیان، اتاق ایزوله تنفسی ویژه بیماریهای تنفسی و برخی بخشهای دیگر نیز بازدید کردند.
نظر شما