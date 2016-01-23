۱۶ میلیون جلد قرآن در ۳۰ سال گذشته مجوز چاپ گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی قره شیخ‌لو که به مناسبت سی‌امین سال فعالیت دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم، بعدازظهر شنبه به دیدار آیت‌الله العظمی جوادی آملی رفت و با ارائه گزارشی از سه دهه فعالیت این دفتر، اظهار داشت: دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن از سال ۱۳۶۴ رسما فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون خدمات گسترده‌ای ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه در طول سه دهه گذشته ۴۰۱ هزار و ۶۶۶ جزء قرآن تصحیح شده است، گفت: ۶۰ مصحح قرآن در این دفتر مشغول فعالیت هستند که این افراد از بین قاریان و حافظان قرآن و افرادی که در رشته‌های علوم قرآن تحصیل کرده‌اند، انتخاب شده‌اند.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: برای تصحیح یک جلد قرآن، یک میلیون حرف و حرکت را باید با چشم کنترل کرد تا اشکالی در چاپ به وجود نیاید.

قره شیخ‌لو با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۷۸ هزار و ۳۰۰ اشکال قبل از چاپ در ۳۰ سال گذشته گرفته شد، تصریح کرد: در سه دهه گذشته ۸ هزار و ۷۴۹ مجوز چاپ و نشر قرآن کریم با تیراژ ۱۶۰ میلیون جلد صادر شده است.

به گفته وی، برای افرادی که در بخش تصحیح قرآن کریم فعالیت می‌کنند دوره‌های مختلف آموزشی در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم از انجام تحقیقات گسترده بر روی علامت گذاری و کتابت قرآن کریم خبر داد و افزود که بخشی از این تحقیقات منتشر شده و بقیه آنها امسال در قالب کتاب منتشر می‌شود.

قره شیخ‌لو گفت: خدمات خوبی در ۳۰ سال گذشته توسط دفتر دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن انجام شده و مصححان بدون اسم و با مظلومیت خاصی این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند.