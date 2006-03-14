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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۲۱

استاندار گلستان:

100 محور مهم توسعه استان به رييس جمهور ارائه مي ‌شود/ 22 هزار شغل با تسهيلات اعطايي دولت تحقق مي يابد

100 محور مهم توسعه استان به رييس جمهور ارائه مي ‌شود/ 22 هزار شغل با تسهيلات اعطايي دولت تحقق مي يابد

استاندار گلستان از ارائه يكصد محور مهم براي توسعه استان به رييس جمهور خبر داد و گفت : با كمك تسهيلاتي كه دولت در اختيار اين استان قرار مي دهد 22 هزار شغل ايجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، علي محمد شاعري توجه به بخشهاي كشاورزي، صنعت، بازرگاني، خدمات، تربيت بدني و فرهنگ، را ازمهمترين محورهاي مطرح شده درجريان سفر رييس جمهور به استان گلستان عنوان كرد.

به گفته وي، گسترش آموزش عالي، آموزش و پرورش، مديريت شهري، عمران روستايي و انرژي از ديگر محورهاي مورد اشاره در اين سفر خواهد بود.

استاندار گلستان با اشاره به طرحهاي مهم قابل ارائه به هيات دولت براي تصويب و اجرايي شدن آنها گفت: كليات طرح زهكشي 280 هزار هكتار از اراضي كشاورزي گلستان از سوي وزارتخانه جهاد كشاورزي و نيرو تصويب شده است.

شاعري افزود: براي تامين آب مورد نياز استان، احداث سدهاي نرماي چهلچاي و زرين گل و همچنين مرمت سدهاي وشمگير براي تصويب به جلسه استاني دولت مي ‌رود.

استاندار گلستان توجه به گسترش صنايع تبديلي، توليد نهادهاي كشاورزي و پرداخت مطالبات كشاورزان را از طرحهاي كشاورزي استان دانست كه در دستور كار هيات دولت در گرگان قرار دارد.

وي خاطر نشان كرد: توجه به سايتهاي گردشگري آشوراده، قرق و دلند نيز ازجمله برنامه‌ هايي است كه با عنايت دولت انجام خواهد شد.

استاندار گلستان احداث شهركهاي جديد صنعتي و تجهيز آن، احداث كارخانه‌هاي سيمان و پتروشيمي و اتصال راه‌آهن شمال به خراسان را از ديگر اين برنامه ‌ها برشمرد.

وي اشتغالزايي را مهمترين دغدغه رييس جمهوري خواند و افزود: به همين منظور ايجاد 22 هزار شغل در گلستان در سال آينده مدنظر است كه اميدواريم با تسهيلات اعطايي دولت تحقق يابد.

کد مطلب 303165

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