100 محور مهم توسعه استان به رييس جمهور ارائه مي ‌شود/ 22 هزار شغل با تسهيلات اعطايي دولت تحقق مي يابد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، علي محمد شاعري توجه به بخشهاي كشاورزي، صنعت، بازرگاني، خدمات، تربيت بدني و فرهنگ، را ازمهمترين محورهاي مطرح شده درجريان سفر رييس جمهور به استان گلستان عنوان كرد.

به گفته وي، گسترش آموزش عالي، آموزش و پرورش، مديريت شهري، عمران روستايي و انرژي از ديگر محورهاي مورد اشاره در اين سفر خواهد بود.

استاندار گلستان با اشاره به طرحهاي مهم قابل ارائه به هيات دولت براي تصويب و اجرايي شدن آنها گفت: كليات طرح زهكشي 280 هزار هكتار از اراضي كشاورزي گلستان از سوي وزارتخانه جهاد كشاورزي و نيرو تصويب شده است.

شاعري افزود: براي تامين آب مورد نياز استان، احداث سدهاي نرماي چهلچاي و زرين گل و همچنين مرمت سدهاي وشمگير براي تصويب به جلسه استاني دولت مي ‌رود.

استاندار گلستان توجه به گسترش صنايع تبديلي، توليد نهادهاي كشاورزي و پرداخت مطالبات كشاورزان را از طرحهاي كشاورزي استان دانست كه در دستور كار هيات دولت در گرگان قرار دارد.

وي خاطر نشان كرد: توجه به سايتهاي گردشگري آشوراده، قرق و دلند نيز ازجمله برنامه‌ هايي است كه با عنايت دولت انجام خواهد شد.

استاندار گلستان احداث شهركهاي جديد صنعتي و تجهيز آن، احداث كارخانه‌هاي سيمان و پتروشيمي و اتصال راه‌آهن شمال به خراسان را از ديگر اين برنامه ‌ها برشمرد.

وي اشتغالزايي را مهمترين دغدغه رييس جمهوري خواند و افزود: به همين منظور ايجاد 22 هزار شغل در گلستان در سال آينده مدنظر است كه اميدواريم با تسهيلات اعطايي دولت تحقق يابد.