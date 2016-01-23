نقش جنبش دانشجویی در پیروزی انقلاب اسلامی بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر شنبه در ستاد دهه فجر استان همدان به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار‌ها به ویژه در بحث انتخابات اشاره کرد و گفت: ایشان به مشارکت همگان در انتخابات تأکید دارند زیرا نتیجه رقابت‌ها هر چه باشد پیروزی نظام جمهوری اسلامی و مردم است.

وی با بیان اینکه در انتخابات همه اقشار و افکار حضور دارند و در بحث مسائل ملی باید به صورت ملی فکر و برنامه‌ریزی شود، افزود: از آن جا که در راهپیمایی ۲۲ بهمن همه اندیشه‌ها و اقشار حضور دارند، باید برنامه‌ای غنی در این راستا پیگیری شود.

الهی تبار با بیان اینکه توفیق سنگینی در مذاکرات هسته ای کسب کردیم و لغو تحریم ها پیروزی عظیمی بود، ادامه داد: باید مردم را برای حضور در صحنه دعوت کرد اما در مناسبت‌‌های فرهنگی نباید رویکرد جناحی وجود داشته باشد و اگر مناسبت‌ها به جریانات سیاسی و جناحی آلوده شود، ظلم کرده‌ایم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه گسست بین نسل ها ایجاد شده است، گفت: باید با انسجام، وحدت و ایجاد تفکر مثبت ملی در نسل جوان فاصله بین نسلی را از بین برد.

وی با بیان اینکه در جریان برنامه های دهه فجر همه سازمان ها باید با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در یک راستا قرار گیرند، گفت: برجام موفقیت یک جناح نیست و مربوط به کلیت نظام است.

دشمنان ریشه نظام و جمهوری اسلامی را هدف قرارداده اند

وی با بیان اینکه امروز دنیا حق ایران در موضوع هسته‌ای راپذیرفته و مراکز هسته‌ای نیز فعال است، اظهار داشت: دشمنان ریشه نظام و جمهوری اسلامی را هدف قرارداده اند ولی با حمایت مقام معظم رهبری از گذرگاه های سخت عبور کردیم.

الهی تبار با بیان اینکه دشمنان به دلیل حمایت مردم از دولتمردان مجبور به کوتاه آمدن از موضع خود شدند، توجه به این امر مهم را لازم دانست و بر عنصر برنامه ریزی تاکید کرد و گفت: فرصت های دهه فجر و انتخابات برای حضور مردم مورد تأکید مقام معظم رهبری است و لازمه تحقق این مهم ایجاد نشاط در مردم و جامعه اسلامی و بیان دستاوردهای نظام است.

وی با تأکید بر اینکه بازخوانی انقلاب در صدا و سیما و مستندسازی باید صورت گیرد، گفت: باید عملکرد کمیته‌ها به شورا ارائه شود.

وی نقش رسانه‌ها را در انتخابات و دهه فجر مهم دانست و تأکید کرد: رسانه ها نقش به سزایی در بازتاب اخبار دارند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان با اشاره به نقش شهید آیت‌الله مدنی در پیروزی انقلاب گفت: اینکه این شخصیت بزرگ در دهه فجر به طور شاخص دیده شده بسیار خوب است و باید به دیگر روحانیون شاخص استان و شهرستان‌ها نیز پرداخته شود.

وی تأکید کرد: در این دهه باید به نقش جنبش دانشجویی در پیروزی انقلاب اسلامی نیز به طور جدی پرداخته شود.

ایام دهه فجر فرصتی برای تقویت انسجام و اتحاد ملی است

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز با بیان اینکه ایام دهه فجر فرصتی برای تقویت انسجام و اتحاد ملی است، گفت: ترویج نشاط اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مذهبی در ایام دهه فجربرهمگان واجب است.

مهرداد نادری فر با بیان اینکه دهه فجر فرصتی برای شناساندن هر چه‌بهتر انقلاب در ابعاد و جوانب مختلف است، گفت: امنیت و ثبات کشور مرهون خون شهدا است و باید در ایام دهه فجر این مهم به مردم بازگو شود.

وی با بیان اینکه امنیت عنصری حیاتی است که خیلی ها در آرزوی آن هستند، ادامه داد: دهه فجر بهانه‌ای برای شادی و نشاط همگانی است و در انجام برنامه‌های متنوع و جذاب همه دستگاه‌ها باید برحسب وظیفه مشارکت کنند.

نادری فر با بیان اینکه همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت شعار سال از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده است، گفت: این شعارفرصتی را به وجود می‌آورد تا ایام دهه فجر به سمت وحدت و یکپارچگی ملی سوق داده شویم.

نباید انتخابات پیش رو به جناح بندی های سیاسی کشانده شود

وی همچنین تاکید کرد: نباید انتخابات پیش رو به جناح بندی های سیاسی کشانده شود چراکه امروز وحدت و اتحاد ملی حرف اول را در دنیا می زند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان نیز یاد‌آور شد: با تبیین کارآمدی نظام و امنیت پایدار در دهه فجر باید، حجت‌های الهی به نسل‌های آینده معرفی شود.

حجت‌الاسلام سید‌حسن فاضلیان عنوان کرد: لزوم وجود ولایت فقیه، فرمایشات رهبری و حضور مردم در صحنه از دیگر مواردی است که باید تبیین شود.

وی افزود: تبیین مراکز خاستگاه انقلاب، ‌ اماکن، ‌ مساجد، دانشگاه‌ها و مراکز شاخص در دهه فجر از دیگر مواردی است که باید به آن پرداخت.

مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی استانداری همدان نیز با بیان اینکه مسئولیت کمیته اطلاع‌رسانی و ارتباطات و سازمان‌ها و نهاد‌ها به عهده این سازمان است، ادامه داد: دهه فجر فرصت مناسبی برای ایجاد نشاط اجتماعی و روحیه مضاعف برای حضور حداکثری مردم است.

احسان شهابی با تأکید بر اینکه برنامه های دهه فجر باید مردمی باشد و بیش از پیش به مشارکت مردمی تاکید می کنیم، گفت: در برگزاری برنامه‌ها بر مشارکت مردمی تاکید شده است.

‌معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالحسین(ع) همدان نیز اظهار داشت: بیش از ۲۰۰۰ برنامه درایام الله دهه فجر در استان همدان برگزار خواهد شد.

برگزاری ۹ هزارحلقه های صالحین در استان همدان

روح‌الله عروجی با اشاره به برگزاری ۹ هزارحلقه های صالحین در استان همدان گفت: دیدار با خانواده جانبازان و ایثارگران برنامه ریزی شده و مسابقات ورزشی نیز در ۸ رشته برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جشن انقلاب برای خانواده های سپاه برگزار می شود، عنوان کرد: کرسی های آزاد اندیشی و ارسال تیم پزشکی به مناطق محروم استان همدا نیز صورت خواهد گرفت.

فرماندار کبودرآهنگ با اشاره به افتتاح ۱۵۷ پروژه عمرانی در ایام دهه فجر در این شهرستان اظهار کرد: این تعداد پروژه بااعتبار ۱۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

احسان قنبری افزود: پنج طرح نیز بااعتبار ۶۶۷ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود که مجتمع رفاهی و تفریحی در مجموعه علی‌صدر از مهم‌ترین پروژه‌ها است که ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار را به خود اختصاص داده است.

سید مسعود بکایی فرماندار اسدآباد نیز از افتتاح ۵۹ پروژه بااعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

فرماندار رزن نیز بابیان اینکه ۳۶ برنامه فرهنگی و ۹۸ پروژه بااعتبار ۳۵ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد، گفت: تمام برنامه‌های دهه فجر باید با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی اجرا شود.

معاون فرماندار تویسرکان نیز از در نظر گرفتن ۴۷ پروژه قابل‌افتتاح بااعتبار ۱۳۴ میلیارد ریال برای دهه فجر در شهرستان تویسرکان خبر داد و افزود: ۴ پروژه نیز بااعتبار ۹ میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد.

۱۳۵۷ مزار شهدای امور فرهنگی در بام ملایر غبارروبی خواهد شد

فرماندار ملایر نیز از برگزاری یادواره ۱۱۰۰ شهید دفاع مقدس در شهرستان ملایر خبر داد و افزود:۱۳۵۷ مزار شهدای امور فرهنگی در بام ملایر غبارروبی خواهند شد.

عبدالعظیم رضایی از افتتاح ۱۴۰ پروژه و ۵ بهسازی روستاها بااعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

فرماندار بهار نیز از اجرای ۲۲۴ برنامه در دهه فجر در شهرستان‌ها خبر داد و بیان کرد: ۹۳۰ پروژه نیز بااعتبار ۳۴ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

فرماندار نهاوند نیز گفت: ۳۳ پروژه بااعتبار ۱۸ میلیارد تومان نیز در دهه فجر در نهاوند افتتاح خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز بابیان اینکه روز ۱۴ بهمن‌ماه در مجموعه ورزشی کارگران همدان جشن کارگری برگزار خواهد شد، گفت: برگزاری مسابقات طناب‌کشی و راهپیمایی بانوان و مسابقات ورزشی بین کارگران با فرزندانشان نیز برنامه‌ریزی‌شده است.

مسعود اقلامی عنوان داشت: آذین‌بندی محیط‌های کارگری، ملاقات با امام‌جمعه همدان، توزیع کتاب‌های فرهنگی بین اقشار مختلف مردم، صعود کارگران به قله الوند و حضور کارگران درراه پیمایی ۲۲ بهمن از دیگر برنامه‌های دهه فجر در استان همدان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان نیز از برگزاری برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی با محوریت کودکان و نوجوان و جوانان خبر داد و گفت: برگزاری برنامه‌ها با محوریت کودکان و نوجوانان از اولویت‌های استان است و امسال به بحث جوانان نیز به‌صورت ویژه توجه می‌شود

باید از امکانات و ظرفیت‌های موجود به نحو مطلوبی استفاده شود

فاضل عبادی افزود: برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی باید در راستای تقویت و تحکیم وحدت و انسجام ملی باشد و از امکانات و ظرفیت‌های موجود به‌ویژه فضاها و مراکز فرهنگی و هنری به نحو مطلوبی استفاده شود.

وی بر ایجاد فضای بانشاط و شاداب در برنامه‌های دهه فجر تأکید کرد و گفت: ۵۷ محور اصلی برای برنامه‌های دهه فجر در استان پیش‌بینی‌شده که هر یک از محورها می‌تواند بیش از ۲۰۰ برنامه را در خود جای دهد.

عبادی از برگزاری جشنواره‌های مختلف فرهنگی و هنری که به‌صورت استانی در دهه فجر در استان همدان خبر داد و عنوان کرد: جشنواره ادبی در ملایر، جشنواره موسیقی سنتی فجر استان در نهاوند و همایش شعر انقلاب اسلامی در کبودرآهنگ از مهم‌ترین جشنواره‌هایی است که برگزار می‌شود

وی افزود: مسابقات فرهنگی و هنری نیز در نقاط مختلف استان در ایام دهه فجر با مشارکت گروه‌های مختلف فرهنگی و هنری برگزار می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان بر مشارکت رسانه‌ها در پوشش خبری برنامه‌های دهه فجر تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت فضای مجازی نیز باهدف بصیرت افزایی، امیدآفرینی و ایجاد فضای همدلی و هم‌زبانی برای اطلاع‌رسانی استفاده ‌کنیم.

وی عنوان کرد: برگزاری ۱۵۰ برنامه شاخص توسط دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر استان برنامه‌ریزی‌شده است.

مدیر کانون پرورش فکری استان همدان نیز با اشاره به اینکه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یکی از رخدادهای بزرگ قرن در راستای تحقق آزادی، خودباوری و رشد جامعه اسلامی بود، گفت: تاکنون ۱۱ جلسه در حوزه برنامه‌های کودک و نوجوان در همدان و شهرستان‌های استان برگزارشده و ۱۰ اداره نیز به‌عنوان اعضای کمیته کودک و نوجوان فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است.

برگزاری یک هزار و ۱۵۰ عنوان برنامه باهدف ایجاد شناخت و بصیرت در میان کودکان

محمدرضا جوادی ادامه داد: امسال هم‌زمان با دهه فجر در این کمیته یک هزار و ۱۵۰ عنوان برنامه باهدف ایجاد شناخت و بصیرت در میان کودکان و نوجوانان در خصوص اهداف عالیه انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

جوادی عنوان کرد: برگزاری عصر شعر، جشن‌های انقلاب، جنگ‌های شادی، نشست‌های بصیرت و هم‌اندیشی، نشست کتاب‌خوان، مباحث مشاوره خانوادگی و نشست‌های شناختی در حوزه انقلاب ازجمله برنامه‌های شاخص ادارات مختلف است که در دهه فجر برای گروه کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان نیز عنوان کرد:۱۸۰ جلسه کمیته ستاد مردمی در استان تشکیل‌شده و ۳۱۰ عنوان برنامه تهیه‌شده است

حجت‌الاسلام علی دشتکی بابیان اینکه شش هزار و ۵۷۲ برنامه اجرایی، جمع‌بندی و به شوراهای هماهنگی استان اعلام‌شده است، گفت: برگزاری محفل انس باقران و مسابقات قرانی و تفاهم‌نامه برای تهیه گلشن ابرار به‌صورت ملی مدنظر قرارگرفته است.

وی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نیز در ایام دهه فجر بیش از ۵۵۰ مبلغ و مبلغه را به نقاط مختلف استان برای بازخوانی انقلاب اسلامی اعزام می‌کند.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه هر یک از اعضای کمیته به ذکر اهم برنامه‌های خود در ایام دهه فجر پرداختند.

برگزاری همایش حافظان انقلاب اسلامی ویژه عکاسان و نویسندگان، تحلیل محتوایی شعارهای انقلابی در همدان و برگزاری نمایشگاه عکس و اسناد با بیش از یک هزار قطعه عکس از اهم برنامه‌های سازمان اسناد و کتابخانه‌های ملی در استان همدان اعلام شد.