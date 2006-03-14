به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه زمان ،" عبدالله گل " هشدار داد كه هر گونه مداخله بين المللي عليه ايران به علت برنامه هسته اي آن، تركيه را تحت تاثير قرار خواهد داد.

وي خطاب به نمايندگان حزب توسعه و عدالت تركيه گفت:" هر مشكلي براي همسايه ما، تاثير مهمي بر تركيه خواهد گذاشت."

گل تاكيد كرد كه سالانه در حدود 70 هزار كاميون از تركيه و از طريق ايران به كشورهاي آسيايي مسافرت مي كنند.وي تصريح نمود:" تركيه در تحريم هاي احتمالي عليه ايران به شدت تحت تاثير قرار مي گيرد."

وزير امور خارجه تركيه خاطرنشان كرد كه محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي به وي گفته بود كه فقط تركيه و روسيه مي توانند ايران را وادار كنند تا تمايلات هسته اي خود را به تعويق بيندازد.

گل اذعان كرد: "اسرائيل هم فعاليتهاي هسته اي انجام مي دهد. اسرائيل فعاليت هسته اي خود را انكار مي كند. با اين وجود بنا بر آنچه كه گزارش شده آنها مطالعات هسته اي خود را 25 تا 30 سال گذشته آغاز كرده اند."

از سوي ديگرعبدالله گل اخيرا در يك نشست خبري با تاكيد بر اعتقاد كشورش به يك راه حل ديپلماتيك براي حل اين موضوع ، خاطرنشان كرد كه تركيه به همكاري با اتحاديه اروپا در اين باره ادامه خواهد داد.