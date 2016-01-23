به گزارش خبرنگار مهر ۲۸ دی ۹۴ فردی با مراجعه به کلانتری ۱۵۰ تهرانسر به مأموران اعلام کرد که فرد ناشناسی طی تماس تلفنی مدعی شده که پسرش بنام علی ۱۶ ساله در اختیار آنهاست و در ازای آزادی وی مبلغ ۵ میلیارد تومان پول درخواست کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع آدم ربایی و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شاکی پرونده ( پدر علی ) که در زمینه خرید و فروش لوازم آشپزخانه مشغول بکار است، پس از حضور در اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ۲۸ دی ۹۴ پسرم منزل را به مقصد مدرسه واقع در میدان آزادی ترک کرد.

طبق روال هر روز وی در ساعت ۱۵ به منزل مراجعت می کرد اما آن روز به منزل نیامد ! تا اینکه در ساعت ۱۶:۳۰ فرد ناشناسی با بنده تماس گرفت و بیان داشت که مبلغ ۵ میلیارد تومان باید به او پرداخت کنیم و در صورت عدم پرداخت پول، آنها پسرم را خواهند کشت یا دست راست او را قطع می کنند؛ آنها دو روز به من مهلت دادند تا پول درخواستی را تهیه و به آنها تحویل دهم.

با توجه به حساسیت موضوع، بلافاصله تحقیقات و اقدامات پلیسی جهت شناسایی و دستگیری ربایندگان و نهایتا رهایی «علی . م» ( ۱۶ ساله ) در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و کارآگاهان در کمترین زمان ممکن، در تحقیقات از بستگان و اطرافیان شاکی موفق به شناسایی یکی از بستگان وی بنام ابراهیم . س( ۳۴ ساله ) شدند که به تازگی از زندان آزاد شده بود.

بررسی سوابق ابراهیم نشان داد که او بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، ایراد صدمه عمد بدنی، صدور چک بلامحل و ... دستگیر و روانه زندان شده است.

با توجه به تحقیقات بعمل آمده از همکلاسی های علی . م که او را در روز ربایش در حال سوار شدن به یک دستگاه خودرو سمند سفید رنگ مشاهده کرده و مطابقت مشخصات ظاهری این خودرو با خودرو سواری ابراهیم، بررسی فرضیه نقش و مشارکت ابراهیم در آدم ربایی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

در ساعت ۱۳:۳۰ ۱ بهمن ۹۴، ابراهیم . س در شهرک ولیعصر، سوار بر یک دستگاه خودرو سواری سمند سفید رنگ دستگیر و در بازرسی از خودرو نیز یک قبضه سلاح کمری به همراه گلوله های جنگی کشف شد.

ابراهیم در اظهارات اولیه منکر هرگونه اطلاع از موضوع آدم ربایی شده اما در ادامه تحقیقات به ناچار لب به اعتراف گشود و عنوان نمود که از چند ماه پیش ویلایی را در شهرستان اسلامشهر – منطقه فردوس اجاره نموده و در حال حاضر علی . م ( نوجوان ربوده شده ) بهمراه دو نگهبان ( همدستان ابراهیم ) در آنجا نگهداری می شود.

با شناسایی مخفیگاه ربایندگان، بلافاصله چندین تیم عملیاتی از کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ به شهرستان اسلامشهر اعزام شده و نهایتا در ساعت ۱۷ مورخه ۱ بهمن ۹۴، نوجوان ربوده شده آزاد و دو متهم دیگر پرونده بنام های مهدی ( ۲۹ ساله ) و امیر ( ۳۵ ساله ) نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها بیش از ۲۰۰ عدد فشنگ جنگی متعلق به سلاح کشف شده از متهم اصلی پرونده کشف شد.

مهدی و امیر پس از دستگیری در اعترافات خود عنوان کردند: ما به همراه ابراهیم در داخل زندان هم خرج بودیم تا اینکه یک روز ابراهیم عنوان کرد که یکی از بستگانش را می شناسد که اگر اقدام به دزدیدن پسرش کرده و تنها او را دو ساعت نزد خودمان نگه داریم ، او حاضر است که چند میلیارد تومان پرداخت کند.

این دو متهم در ادامه اعترافات خود درباره روز آدم ربایی عنوان کردند: [۲۸ دی ۹۴ ] رفتیم جلوم جلوی مدرسه [ علی . م ] ؛ منتظر شدیم تا علی از مدرسه خارج شود. ابراهیم راننده بود و صورتش را پوشانده بود تا شناسایی نشود؛ [ امیر در صندلی جلو و مهدی هم در صندلی عقب نشسته بودند ] ؛ پس از آنکه علی به عنوان مسافر سوار ماشین شد، دست و پا و چشمانش را بستیم و به طرف ویلای ابراهیم راه افتادیم؛ طی این مدت نیز تماس ها توسط ما دو نفر انجام می شد.

ابراهیم ( متهم اصلی پرونده ) با تأیید اظهارات دو متهم دیگر پرونده در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: این ماجرا اولش شوخی شوخی، حرفش در زندان زده شد اما بعد از آزادی، زمانی که یکدیگر را ملاقات کردیم، مجددا صحبت بر سر انجام این کار مطرح شد اما این بار صحبت ها کاملا جدی بود؛ پیشنهاد آدم ربایی توسط مهدی و امیر مطرح شد اما علی . م و خانواده اش را من معرفی کردم.

سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر کشف ۱۰۰ در صدی پرونده های آدم ربایی در پلیس آگاهی تهران بزرگ ، عنوان کرد: در طی چند سال گذشته در هیچکدام از پرونده های آدم ربایی رسیدگی شده در پلیس آگاهی تهران بزرگ، حتی ریالی به ربایندگان پرداخت نشده و در تمامی پرونده های آدم ربایی افراد ربوده شده آزاد و متهمین آنها دستگیر و روانه زندان شدند.

سردار محمدیان در پایان این خبر گفت: هر سه متهم پرونده با صدور قرار قانونی و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.